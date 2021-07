'Big Brother' keert terug in 2022! Play4 zoekt nieuwe bewoners

Het hing al even in de lucht, maar nu is het ook bevestigd! Play4 maakt in 2022 een nieuw seizoen van het realityprogramma 'Big Brother' oftwel 'Hét ultieme experiment'. 'Heftiger en zwaarder dan ooit', klinkt het in de oproep voor nieuwe bewoners.