'Big Brother' geeft de macht uit handen

115 camera's, 68 dagen op de teller, acht overgebleven bewoners, zeven exits, vier vrijwillige vertrekken en 0 privacy: zijn experiment heeft nog maar 32 dagen te gaan en daarom besluit 'Big Brother' dat het anders moet.

Hij geeft de kijker meer macht dan ooit: niet de bewoners zelf, maar de kijker zal gaan nomineren deze week.

'Big Brother' geeft al zijn macht uit handen, door de kijker te laten beslissen over het lot van zijn bewoners. Anders dan anders, bepaalt de kijker niet alleen welke bewoner het huis moet verlaten, maar ook in de eerste plaats wie er op de nominatielijst komen te staan. Een rol die normaliter was weggelegd voor de bewoners zelf. 'Big Brother' zal het nieuws op dinsdagochtend 9 maart aan de bewoners vertellen. Dit is meteen in de 24/7 livestreams te zien, als ook in de reguliere aflevering dezelfde avond. Wat de bewoners niet weten, is dat in plaats van twee, drie van hen genomineerd zullen worden.

Jill, Julie, Liese, Matt, Michel, Naomi, Nick en Zoey zijn de acht overgebleven bewoners in het Big Brother huis. Er kan gestemd worden van dinsdag 9 maart van 12.00 uur tot woensdag 10 maart 12.00 uur via www.goplay.be/big-brother. De nominaties worden bekend in de aflevering van woensdag 10 maart. De ontknoping, waar de kijker beslist wie van de genomineerden het huis moet verlaten, is te zien in de 'Big Brother' live-uitzending van donderdag 11 maart.

'Big Brother' wordt elke werkdag om 22u30 uitgezonden op Play4 en om 21u30 op Goplay.be. Elke donderdag is om 21.30 uur de liveshow 'Big Brother: Live' te zien, gepresenteerd door Geraldine Kemper en Peter Van de Veire. Via Goplay.be kan er via de livestream 24/7 worden meegekeken met de bewoners in het Big Brother huis.

'Big Brother' wordt geproduceerd door EndemolShine Nederland - een label van Banijay Benelux - in samenwerking met Lecter Media.