Kato en Thibault vinden 'Blind Gekocht' huis te klein: 'Het staat hier direct terug vol'
Daan Alferink krijgt inzinking bij moodboard van nieuw 'Blind Gekocht'-koppel
Nog één keer alles geven: dit zijn de 6 finalisten van 'So You Think You Can Dance'

Belle Perez brengt live haar grootste hits tijdens De Foute Party van Qmusic

woensdag 27 mei 2026
Foto: Qmusic - © DPG Media 2025

Op vrijdag 26 juni transformeert Flanders Expo Gent opnieuw in het walhalla van de foute feestmuziek tijdens De Foute Party van Qmusic. Vanochtend vertelde Belle Perez tijdens de Ochtendshow van Maarten & Dorothee dat ook zij haar grootste hits live op het podium zal brengen.

Dat doet ze na een moeilijke periode waarin ze plots afscheid moest nemen van haar geliefde echtgenoot Wouter.


'Het is intussen vier jaar geleden dat ik op het podium van De Foute Party stond met de Foute remix van Enamorada, en dat was fantastisch. Ik was dan ook heel vereerd dat ik er dit jaar opnieuw bij mag zijn, omdat muziek momenteel mijn uitlaatklep is. Ik ga nog steeds door een moeilijke periode, maar ik besef meer dan ooit dat muziek therapie is. Muziek kan me mee terugnemen naar het verleden en laat me weer naar de toekomst kijken. Daarom heb ik besloten om weer te gaan zingen. Dat is mijn passie en het helpt me in mijn verwerkingsproces', vertelt Belle aan Maarten & Dorothee.

Herbeluister hier het volledige gesprek met Belle Perez:


Naast Belle Perez staan ook Ingeborg, Natalia, Denzel, K3, Laïs, De Jordy, De Romeo’s en Dorothee Vegas & Like Maarten klaar om er een legendarische foute avond boordevol meezingers en pure ambiance van te maken. Tickets voor De Foute Party van Qmusic zijn verkrijgbaar via qmusic.be.


Supertramp - Crime Of The Century Tour
DVD
The Rolling Stones - Foreign Tongues
DVD
Michael Jackson - Live At Wembley
DVD
Persbericht Qmusic
https://qmusic.be/
Meer artikels over Qmusic
Vind onze artikels makkelijker op Google!
Met één klik kies je in Google dat je graag resultaten krijgt van TVvisie. Zo mis je nooit meer onze laatste nieuwtjes.
Voeg TVvisie toe als
voorkeursbron in Google

TVvisie Nieuwsbrief
Start je dag goed met iedere ochtend het compleetste tv-nieuws in je mailbox!



Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

'Huis Gemaakt' - Dina Tersago (VTM)

De extra kamer is af en de jury bezoekt opnieuw alle werven. Ondertussen breekt de allerlaatste fase van het avontuur aan: de afwerkingsweek. Er moet nog keihard gewerkt worden, want net deze laatste details kunnen bepalen wie straks zijn droomhuis wint.

'Huis Gemaakt', om 20.35 uur op VTM.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 15:35
    Flikken Maastricht
    16:25
    Door de bomen
  • 13:00
    Lentebeelden
    16:00
    Radio 1: De Wereld Vandaag
  • 15:35
    Aap, Poot, Pies
    15:45
    Saïd & Anna
  • 15:20
    The Good Doctor
    16:20
    America's Funniest Home Videos
  • 15:10
    Urk!
    15:55
    Een Eigen Huis
  • 15:25
    The Goldbergs
    15:55
    The Bad Guys
  • 15:25
    Baywatch Hawaii
    16:25
    Cheers
  • 08:50
    Geen uitzending
    16:05
    Baywatch
  • 15:10
    Geen uitzending
    15:40
    Joe
  • 15:30
    Junior Bake Off Vlaanderen
    16:15
    De Tafel van Gert
  • 15:35
    Matlock
    16:25
    This Is Us
  • 14:55
    Seal Team
    15:50
    Doom Patrol
  • 15:25
    911 Crisis Center
    16:15
    Property Brothers
  • 15:35
    Snapped: Killer Couples
    16:25
    World's Most Evil Killers
  • 13:23
    Herhalingslus
    19:00
    Z-Extra
  • 15:34
    Tooldokter
    15:55
    Sorry Music Classics
  • 15:10
    Chris Cooks Cymru
    15:40
    Karola's Kitchen
  • 15:05
    Murdoch Mysteries
    16:00
    Call the Midwife
  • 14:55
    Below Deck
    15:50
    The Secret Lives of Mormon Wives
  • 15:35
    NOS Journaal
    16:05
    Pauw & De Wit
  • 15:20
    Jazzportretten
    16:00
    NOS Journaal
  • 15:35
    Interstellar Ella
    15:45
    Masha en de Beer