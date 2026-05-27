Belle Perez brengt live haar grootste hits tijdens De Foute Party van Qmusic
Op vrijdag 26 juni transformeert Flanders Expo Gent opnieuw in het walhalla van de foute feestmuziek tijdens De Foute Party van Qmusic. Vanochtend vertelde Belle Perez tijdens de Ochtendshow van Maarten & Dorothee dat ook zij haar grootste hits live op het podium zal brengen.
Dat doet ze na een moeilijke periode waarin ze plots afscheid moest nemen van haar geliefde echtgenoot Wouter.
'Het is intussen vier jaar geleden dat ik op het podium van De Foute Party stond met de Foute remix van Enamorada, en dat was fantastisch. Ik was dan ook heel vereerd dat ik er dit jaar opnieuw bij mag zijn, omdat muziek momenteel mijn uitlaatklep is. Ik ga nog steeds door een moeilijke periode, maar ik besef meer dan ooit dat muziek therapie is. Muziek kan me mee terugnemen naar het verleden en laat me weer naar de toekomst kijken. Daarom heb ik besloten om weer te gaan zingen. Dat is mijn passie en het helpt me in mijn verwerkingsproces', vertelt Belle aan Maarten & Dorothee.
Naast Belle Perez staan ook Ingeborg, Natalia, Denzel, K3, Laïs, De Jordy, De Romeo’s en Dorothee Vegas & Like Maarten klaar om er een legendarische foute avond boordevol meezingers en pure ambiance van te maken. Tickets voor De Foute Party van Qmusic zijn verkrijgbaar via qmusic.be.
