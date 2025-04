Belgische 'A Solitary Reign' van Amenra is de nieuwe nummer 1 in 'De Zwaarste Lijst'

Op Paasmaandag werd de nieuwe nummer 1 van 'De Zwaarste Lijst' van Studio Brussel bekend gemaakt. Voor het eerst in de geschiedenis van de lijst, domineert het iconische nummer 'A Solitary Reign' van Amenra.

De Kortrijkse metaltrots dringt daarmee Metallica’s ‘Master of Puppets’ naar een tweede plaats. 'All Along' van Brutus vervolledigt de top 3. Ook de rest van de top vijf kleurt tricolore: naast Amenra zijn ook Steak Number Eight en Channel Zero van de partij.

Amenra: 'We hadden dit nooit gedacht. Het doet wel iets met ons, dat betekent echt iets. Mooi om te zien dat België Belgisch stemt en je die support voelt.'

De vaste jaarlijkse afspraak met de 66 zwaarste gitaren lag ook dit jaar in de handen van presentatoren An Lemmens en Thomas Michiels. Tijdens de laatste week van de paasvakantie hoorden luisteraars elke avond 'De Zwaarste Show'. Daarin ging Thomas Michiels in gesprek met gasten uit de metalscene en hoorde je enkel zware gitaren.

Van populaire Belgische bands tot 'het Linkin Park-effect': de weetjes achter 'De Zwaarste Lijst'

Het gaat goed met de Belgen in de lijst. 6 van de top 10 plaatsen worden ingenomen door Belgische bands en zowel Amenra als Brutus staan met drie noteringen in de lijst. Ook telkens met drie nummers aanwezig: vaste gasten Tool, Iron Maiden en Metallica.

Eind maart stond Amenra al vijf keer in een uitverkochte Ancienne Belgique. Na deze indrukwekkende reeks concerten en nu de nummer 1 positie in De Zwaarste Lijst, is het nu al een zot jaar voor Amenra. Hun dominantie in de lijst met drie nummers ('A Solitary Reign, 'De Evenmens' en 'Razoreater') bevestigt hun status als een van de grootste Belgische metalbands van het moment.

Een opvallende tendens dit jaar is de sterke aanwezigheid van Brutus, tevens een Belgische trots. Ze staan twee keer in de top 10 (met 'War' en 'All Along') en hebben alle drie hun noteringen in de top 30. Ze brachten recentelijk een speciale versie van hun optreden met The Atomic Orchestra op Pukkelpop uit op vinyl. Een populaire versie onder de Studio Brussel-luisteraars en zeker een bijdrage aan hun sterke aanwezigheid in de lijst. Brutus mag ook de titel van sterkste stijger op hun naam zetten met 'Victoria', dat maar liefst 36 plaatsen omhoog ging, van 66 naar 30.

Een andere opvallende stijger is Lorna Shore met 'Welcome Back, O' Sleeping Dreamer'. Dit nummer, dat vorig jaar nieuw binnenkwam, is nu met 19 plaatsen gestegen. De Amerikaanse deathcoreband blijft indruk maken op de luisteraars.

Het Linkin Park-effect, verwijzend naar de succesvolle comeback van de band met nieuwe muziek en een nieuwe zangeres wat resulteerde in een hernieuwde populariteit en enthousiasme onder hun fans, is ook duidelijk merkbaar. Hun nummer 'The Emptiness Machine', dat pas uitgebracht werd in september 2024, is de hoogste nieuwkomer op plaats 33. Daarnaast is 'In The End' een sterke stijger met +17 plaatsen. De populariteit van Linkin Park blijft onverminderd groot onder de luisteraars van 'De Zwaarste Lijst'.

De top 10:

1. 'A solitary reign' - Amenra

2. ‘Master of Puppets’ – Metallica

3. 'All along' - Brutus

4. 'Black Fuel' - Channel Zero

5. 'The Sea is Dying' - STAKE

6. 'Schism' - Tool

7. 'The Fall of Consciousness' - Psychonaut

8. 'War' - Brutus

9. 'Fear of the dark' - Iron Maiden

10. 'Chop suey!' - System of a Down

Herbeluister de top 10 van 'De Zwaarste Lijst' vanaf morgen via het Studio Brussel-kanaal op VRT MAX.