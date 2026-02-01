Belgian Music Matters: DAAN, Portland, High Hi, 't Hof van Commerce en Das Pop kapen de avond van Willy

Belgian music matters! En wie kan die boodschap beter verkondigen dan de Vlaamse artiesten zelf? Tijdens de Week van de Belgische Muziek, van 2 tot en met 6 februari, zet radiozender Willy muziek van eigen bodem extra in de kijker.

Van maandag tot en met vrijdag, telkens van 19.00 tot 21.00 uur, nemen vijf bekende artiesten de avondspits over: DAAN, Jente Pironet van Portland, ’t Hof van Commerce, High Hi en Bent Van Looy van Das Pop. Onder de noemer Belgian Music Matters draaien ze twee uur lang hún favoriete Belgische nummers. Dat doen ze aan de hand van tien vaste categorieën, waaronder all time beste Belgische song, beste album, beste live act, beste artwork én een vooruitblik met de favoriete Belgische song van 2025. 'Ik heb het smakelijke genoegen om 30 platen van mijn plaatselijke helden in de bloemetjes te zetten. Naar volledig Belgische traditie, ga ik jullie alle muzikale hoeken van de kamer laten horen. En ik beloof u: het gaat van kwaad naar erger', vertelt DAAN.

De avondshows van Belgian Music Matters:

Maandag 02/02 – DAAN, de keizer van de Belgische rock-’n-roll

Dinsdag 03/02 – Jente Pironet, zanger en het melancholische hart van Portland

Woensdag 04/02 – High Hi, Belgisch powerpop‑trio met een rauw randje

Donderdag 05/02 – ’t Hof van Commerce, pioniers van de West-Vlaamse hiphop

Vrijdag 06/02 – Bent Van Looy, veelzijdig Belgisch muzikant, zanger bij Das Pop en componist

Op vrijdag 6 februari sluit Willy de Week van de Belgische Muziek af met de 'Belrock 100', een lijst die volledig door de luisteraars wordt samengesteld. Vanaf 7.00 uur loodsen Tomas De Soete, Sien Wynants, Annelies Orye en Roos Van Acker je door de honderd beste Belgische rockplaten aller tijden. De grote finale, met de bekendmaking van de nummer één, ligt in handen van Roos Van Acker. 'De 'Belrock 100' is een ode aan de Belgische muziek. Het is een lijst die bewijst dat we hier niet alleen frieten, pralines en bier maken, maar zeker ook wereldklasse rockmuziek van de bovenste plank', vertelt Roos. Erwin Deckers sluit de dag af van 16.00 tot 19.00 uur met 'Deckers Draait Door'. Op de planning: nóg meer Belgische gitaren en eigenzinnige platen dan de luisteraar van hem gewend is.

