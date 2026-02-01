Belgian Music Matters: DAAN, Portland, High Hi, 't Hof van Commerce en Das Pop kapen de avond van Willy
Belgian music matters! En wie kan die boodschap beter verkondigen dan de Vlaamse artiesten zelf? Tijdens de Week van de Belgische Muziek, van 2 tot en met 6 februari, zet radiozender Willy muziek van eigen bodem extra in de kijker.
Van maandag tot en met vrijdag, telkens van 19.00 tot 21.00 uur, nemen vijf bekende artiesten de avondspits over: DAAN, Jente Pironet van Portland, ’t Hof van Commerce, High Hi en Bent Van Looy van Das Pop. Onder de noemer Belgian Music Matters draaien ze twee uur lang hún favoriete Belgische nummers. Dat doen ze aan de hand van tien vaste categorieën, waaronder all time beste Belgische song, beste album, beste live act, beste artwork én een vooruitblik met de favoriete Belgische song van 2025. 'Ik heb het smakelijke genoegen om 30 platen van mijn plaatselijke helden in de bloemetjes te zetten. Naar volledig Belgische traditie, ga ik jullie alle muzikale hoeken van de kamer laten horen. En ik beloof u: het gaat van kwaad naar erger', vertelt DAAN.
De avondshows van Belgian Music Matters:
Maandag 02/02 – DAAN, de keizer van de Belgische rock-’n-roll
Dinsdag 03/02 – Jente Pironet, zanger en het melancholische hart van Portland
Woensdag 04/02 – High Hi, Belgisch powerpop‑trio met een rauw randje
Donderdag 05/02 – ’t Hof van Commerce, pioniers van de West-Vlaamse hiphop
Vrijdag 06/02 – Bent Van Looy, veelzijdig Belgisch muzikant, zanger bij Das Pop en componist
Op vrijdag 6 februari sluit Willy de Week van de Belgische Muziek af met de 'Belrock 100', een lijst die volledig door de luisteraars wordt samengesteld. Vanaf 7.00 uur loodsen Tomas De Soete, Sien Wynants, Annelies Orye en Roos Van Acker je door de honderd beste Belgische rockplaten aller tijden. De grote finale, met de bekendmaking van de nummer één, ligt in handen van Roos Van Acker. 'De 'Belrock 100' is een ode aan de Belgische muziek. Het is een lijst die bewijst dat we hier niet alleen frieten, pralines en bier maken, maar zeker ook wereldklasse rockmuziek van de bovenste plank', vertelt Roos. Erwin Deckers sluit de dag af van 16.00 tot 19.00 uur met 'Deckers Draait Door'. Op de planning: nóg meer Belgische gitaren en eigenzinnige platen dan de luisteraar van hem gewend is.
Willy is te beluisteren via DAB+, in de Willy-app, via willy.radio en op Telenet digitale televisie. Volg Willy op Facebook en Instagram voor meer updates.
https://www.willy.radio/
Meer artikels over Willy
TVvisie Extra
Onze apps
Meest recente
- 'Alles in orde!' met Danira Boukhriss Terkessidis nieuw op VRT 1
- Maandag start Malou Petter als nieuwe presentatrice van 'EenVandaag'
- 'Karrewiet' en Pommelien Thijs grote winnaars op het 'Gala van de Gouden K’s 2025'
- Deze kinderen maken het verschil: dit zijn de nominaties voor de KRO-NCRV's Lief gebaar Award
- 'Becoming Meewis': waar traditie en vernieuwing elkaar ontmoeten in een tweesterrenkeuken
- Elke maandag een Film van de Week bij FilmBox
- In februari bij Film1 Premiere en Film1 on demand
- Nieuwe series, films en padel bij CANAL+ en CANAL+ Action in februari
- Warm deze winter lekker op met de heetste MTV-shows in februari
- Comedy Central maakt van februari de grappigste maand van het jaar
- Belgian Music Matters: DAAN, Portland, High Hi, ‘t Hof van Commerce en Das Pop kapen de avond van Willy
- 'Dijkstra & Evenblij Ter Plekke' vanuit de kantine van FC Aalsmeer
- Dit hoor je zondag in 'Vroege Vogels' op NPO Radio 1
- 'Aan De Slag!' wint Gouden RadioRing 2025
- Dit hoor je zaterdag in 'Spijkers met Koppen' op NPO Radio 2
Multimedia SPOTLIGHT
-
'Potverdikke, wie smijten ze hier binnen?'
-
'Becoming Meewis' vanaf 1 februari nieuw op njam!
-
Eerste bommetje in 'Konvooi'
-
Dit is de jury van 'So You Think You Can Dance'
-
Het nieuwe seizoen van 'The Voice van Vlaanderen' komt eraan!
-
'Help, Mijn Man Is Klusser' nieuw op VTM 2
-
Maakt Kurt Rogiers de overstap naar Play?
-
De Jordy kaapt wekelijks de Q-Foute Radio
-
Kijk naar het leven van Tanja Dexters op Streamz
-
Kijk nu de trailer van 'The Wrecking Crew'
-
Komt 'grapje' van 'Bestemming X'-kandidaat hem duur te staan?
-
Koen Wauters en Wesley Sonck presenteren 'De Box'
-
K3 eert Karen, Kristel en Kathleen tijdens de Kastaars
-
'Stukken Van Mensen' viert feest in het KMSKA
-
De Lach van JOE is geraden!
-
Jens Dendoncker maakt acteerdebuut als hofnar Diederik in 'ZOT!'
-
Kijk 'Heated Rivalry' vanaf vrijdag op HBO Max
-
'Loena Hendrickx - Chasing Grace' nu te bekijken op VTM GO
-
Peter Van de Veire openhartig in 'Maison Verhulst'
-
'A Knight of the Seven Kingdoms' vanaf maandag te streamen op HBO Max
-
Zelfs de bus heeft twee gezichten in 'Bestemming X'
-
Even slikken voor Bart Appeltans in 'Een Echte Job'
-
Verdubbel je jaarloon in 60 seconden!
-
Zijn Q-gezichten Gerben Tuerlinckx en Clémentine Caron 'Twins?!'
-
Disney+ onthult teaser voor tweede seizoen van 'Paradise'
-
Derde seizoen van 'Euphoria' binnenkort op HBO Max
-
Eric Goens laat professionele huurmoordenaar aan het woord
-
Exclusieve kijk achter de schermen van BK-winst Thibau Nys
-
'De Tafel van Gert' is terug vanaf 19 januari
-
Aster Nzeyimana bekent: 'Bestemming X' blijft in België
Kijktip van de dag
Het konvooi start in Hasselt met de families Badi, Torfs, Torrekens en Lammertyn. Op weg naar Duitsland worden ze geconfronteerd met warme vlaai, een pijnlijke talentenjacht en een eerste afscheid.
'Konvooi', om 20.00 uur op Play.