Beleef The Feelgood Summer bij Nostalgie

Draait de ventilator bij jou ook al overuren? Zit je nog in examenmodus of bengelen je slippers al in een zwembadje? Can't Stop The Summer Feeling! Nostalgie blikt graag vooruit naar juli en augustus, want samen met de luisteraars, DJ's en heel wat topartiesten maakt de radiozender er een geweldige Feelgood Summer van!

Vanaf zaterdag 1 juli start The Feelgood Summer bij Nostalgie. Sebastian De Crop (weekdagen) en Nathalie Delporte (weekends) maken je wakker met een zomerse ochtendspits. Vanaf 1 juli hoor je ook elke dag 'Simply The Best' in een zomers jasje: 'Simply The Best Summer'. Aansluitend houden Marcia Bwarody, Ken Siereveld, Johan Henneman, Larissa Roose, Tony Talboom en Leen Demaré de vinger aan de bruingebrande pols en vertellen je hoe de zomer zich op gang trekt.

'Beach Radio'

Van vrijdag 14 juli tot en met donderdag 3 augustus staat Nostalgie met de 'Beach Radio' op het Hendrikaplein in Nieuwpoort. Met zicht op zee maken de dj's daar 7 dagen op 7 tussen 10.00 en 19.00 uur live radio. Verwacht je aan zomerse programma's waarin ze iedereen verwelkomen, en dat mag je ook letterlijk nemen! Kom zeker langs in de Nostalgie Beach Radio studio voor een warme ontvangst door de dj’s, win zomerse prijzen, maak leuke meeneemfoto's in een zomerse setting en doe mee met de 'If you can move, you can Groove'-sessies telkens op zaterdag om 16.00 uur en op maandag om 9.30 uur.

Op vrijdag 14 juli om 16.00 uur presenteren Leen Demaré en Michaël Joossens de 'Beach Radio' opening waarin je alles te weten komt over de zomerprogramma’s. Je kan dan meteen ook genieten van de eerste After Beach Apero, een supergezellig moment om de vakantiedag af te sluiten met muziek, foodtrucks en lekkere drankjes. Op zaterdag 22 en 29 juli zijn er ook de After Beach Apero’s tussen 17.00 en 19.00 uur.

'Festival Fever'

Earcatcher in de Beach Radio programmatie is 'Festival Fever', elke zaterdag en zondag tussen 16.00 en 19.00 uur. Fleur Brusselmans en Elias Smekens brengen je helemaal in de mood voor de festivals met de beste festivalnummers, live muziek en tips. En Nostalgie gaat ook op zoek naar jong talent, naar een nu nog onbekende stem, die op zaterdag 5 augustus samen met de Nostalgie All Stars de tweede festivaldag mag openen.

Heb jij muzikaal talent en droom je ervan om ooit op een groot festivalpodium te schitteren? Smeer je stembanden in en schrijf je in voor de 'Festival Fever' audities op nostalgie.be of de app.

'Made in Belgium'

Op 21 juli verwelkomt Nostalgie in Nieuwpoort de collega’s van Nostalgie Belgique. Leen Demaré en Jean-Marie De Bol hebben het over Franstalige en Nederlandstalige artiesten die het verdienen om ook aan de andere kant van de taalgrens gehoord te worden. Tussen 10.00 en 19.00 draaien ze trouwens enkel Belgische muziek, met een schitterende 'Belpop 100': dé ideale soundtrack voor onze Nationale feestdag.

Beach Festival

Hét hoogtepunt van The Feelgood Summer bij Nostalgie wordt ongetwijfeld weer het Beach Festival. Waar de zender samen met duizenden muziekliefhebbers, in het Maritiem Park of thuis aan de radio, gaat meezingen en genieten van o.a. Texas, MIKA, Rumours of Fleetwood Mac, Zara Larsson, Suzan & Freek, Levellers, Billy Ocean, Noordkaap, Starsailor, Berre,…

'Beach Festival Radio'

Op 4 en 5 augustus brengt Nostalgie van 10.00 tot middernacht 'Beach Festival Radio' van op het festivalterrein. Met uiteraard heel wat live fragmenten, interviews, vliegende reporters… Alsof je er zelf zou bij zou zijn (en dat hebben we uiteraard het liefst). Festvalhost Steven Van Herreweghe en de Nostalgie dj’s brengen de festivalsfeer tot bij je thuis of waar je ook bent.

'Summer Feeling Top 1000'

Na het Beach Festival keert Nostalgie terug naar de vertrouwde studio, maar ook daar blijft het zomeren. Vanaf 21 augustus wuift Nostalgie de Feelgood Summer 2023 uit met een speelse 'Summer Feeling Top 1000', boordevol sproeten en knipogen.

Laat die Feelgood Summer maar komen!