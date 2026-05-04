Beleef mee de Koningin Elisabethwedstrijd Cello 2026

Een mijlpaal in hun muzikale carričre en de realisatie van een levenslange droom: dat is wat deelname aan de Koningin Elisabethwedstrijd voor veel jonge cellisten betekent. En dus wagen de beste ter wereld massaal hun kans: maar liefst 185 kandidaten – bijna een vijfde meer dan bij de vorige cellowedstrijd– schreven zich in voor deze derde editie.

66 van hen kregen van de jury groen licht om in mei naar Brussel af te zakken voor de eerste ronde. Ook dit jaar komen de kandidaten uit meer dan 20 landen: van Canada tot Georgië en van Brazilië tot Taiwan.

Geen Belgische namen op de deelnemerslijst, spijtig genoeg. Toch wordt het een editie om naar uit te kijken. De wedstrijd viert haar 75ste verjaardag, en tegelijk wordt de 150ste geboortedag van haar stichtster, koningin Elisabeth, herdacht. Bovendien krijgt de winnaar een uitzonderlijke prijs, want die mag vier jaar lang spelen op de cello van de legendarische cellist Pablo Casals – een goeie vriend en leeftijdsgenoot van koningin Elisabeth. Redenen genoeg dus om deze feestelijke editie van de Koningin Elisabethwedstrijd op de voet te volgen via VRT Canvas, Klara, VRT MAX en VRT NWS.

De Koningin Elisabethwedstrijd, dit jaar van maandag 4 tot en met zaterdag 30 mei, is en blijft één van de beroemdste, zwaarste, en hoogst gewaardeerde muziekwedstrijden ter wereld. En de cellocompetitie is bij de wedstrijd de jongste discipline: 2026 is pas de derde editie. Bij de eerste editie in 2017 waren er ook geen Belgische deelnemers, bij de tweede in 2022 schopte onze landgenote Stéphanie Huang het tot in de finale. Met zo’n jonge geschiedenis valt er dus nog veel nieuw cellotalent te ontdekken. Toch toont de carrière van Victor Julien-Laferrière en Hayoung Choi, winnaars in 2017 en 2022, dat de cellowedstrijd intussen evenveel gewicht heeft als de meer gevestigde disciplines: in enkele jaren tijd groeiden ze uit tot veelgevraagde solisten op internationale podia.

Eén van de onderdelen die deze wedstrijd zo uniek, maar ook zo zwaar maken, is het speciaal voor de finale gecomponeerde concerto dat alle finalisten in één week tijd moeten instuderen, volledig afgesloten van de buitenwereld. Dit jaar werd de opdracht om het concerto te schrijven toevertrouwd aan de Chinees-Amerikaanse componiste Fang Man. Zij laat in haar composities Oosterse en Westerse invloeden samenvloeien, en gebruikt graag bijzondere instrumenten zoals een Chinees mondorgel. Ook haar nieuwe concerto Four Odes to the Tidings of Flowers voor cello belooft een rijk klankpalet te bieden, met haar typische combinatie van verfijning en verbeelding.

Ook de jongste generatie strijkers is dit jaar aan het feest. Twee dagen voor de finaleweek, op zaterdag 23 mei, wordt Bozar overgenomen door meer dan honderd kinderen en jongeren die cello, viool, altviool of contrabas spelen. Onder begeleiding van professionele coaches repeteren ze er de hele dag. Ze spelen onder andere fragmenten uit de celloconcerti van de finale, aangepast aan hun niveau. En sluiten de dag af met een heus concert in de grote zaal van Bozar, op het podium waar enkele dagen later ook de finalisten van de Wedstrijd zullen staan.

De Koningin Elisabethwedstrijd bij VRT NWS

Ook dit jaar brengt VRT NWS op de homepage quasi dagelijks verslagen en duiding bij de Wedstrijd, en dit al vanaf het weekend voor de eerste ronde: reken op boeiende reportages over de voorbereiding van de kandidaten, de eminente juryleden, de kanshebbers en de markante persoonlijkheden, de gastgezinnen, getuigenissen van vorige winnaars, de geheimen van de strijkstok, de beruchte finaleweek die de kandidaten in de Muziekkapel Koningin Elisabeth doorbrengen, en natuurlijk de uitslagen van elke ronde... Geen enkele betrokkene of aspect van de Wedstrijd blijft onderbelicht.

De halve finale van maandag 11 t.e.m. zaterdag 16 mei

Vanaf dit jaar werken de radio- en televisie-redacties van VRT samen om voor de halve finale en de finale één programma te maken voor alle media. De halve finale wordt integraal uitgezonden op Klara, in de namiddag op VRT Canvas, en ’s avonds op het kanaal van Ketnet. Gastvrouw is Nicole Van Opstal.

De halve finale zelf wordt die week rechtstreeks uitgezonden op Klara en VRT MAX van 15 tot 18 uur en van 20 uur tot het einde van de wedstrijdavond. Nicole Van Opstal presenteert de wedstrijd en interviewt ook verschillende cellisten zoals Jeroen Reuling, Geert De Bièvre, Laura Van der Heijden, Arne Deforce, Viviane Spanoghe, Olsi Leka, Raphaël Feye, Karel Steylaerts. Ook gesprekken met stercelliste Sol Gabetta, jurylid Roel Dieltiens, boogbouwster Rebekka De Backer, dirigent Martijn Dendievel en Benjamin Glorieux over cellovirtuoos Adrien Servais staan op het programma.

De finale-avonden zelf zijn te volgen op Klara, VRT MAX en Ketnet/VRT Canvas, elke dag vanaf 20 uur tot het einde van de uitzending.

De finale van maandag 25 t.e.m. zaterdag 30 mei

VRT Canvas en Klara zenden de finalesessies integraal uit. Op televisie gebeurt dat van maandag ​ tot vrijdag op het kanaal van Ketnet, telkens van 20.00 tot ongeveer 23.00 uur. De laatste finaleavond met de proclamatie op zaterdag 30 mei wordt uitgezonden op VRT Canvas (van 20.00 u. tot na middernacht).

De gastvrouwen zijn als steeds Katelijne Boon en Clara De Decker. Katelijne ontvangt aan haar tafel een plejade aan toppianisten, muzikanten, en bekende Vlamingen met een passie voor klassieke muziek. Zij gaan samen met u op zoek naar de opvallende persoonlijkheden en de kanshebbers voor de eindoverwinning. Dit zijn de gasten:

Maandag 25 mei: Karel Steylaerts, solocellist bij de Brussels Philharmonic en docent aan het Brusselse conservatorium, dirigente Pascale van Os, en Senne Guns, host van het gloednieuwe Maestro Fortissimo op Ketnet

Dinsdag 26 mei: Jeroen Reuling, cellodocent aan de Muziekkapel Koningin Elisabeth, dirigent Karel Deseure, en Fang Man, de componiste van het verplichte finaleconcerto

Woensdag 27 mei: wereldberoemde cellist Pieter Wispelwey, dirigent Martijn Dendievel van het Symfonieorkest Vlaanderen, en rector én celliste Petra De Sutter

Donderdag 28 mei: topcellist Raphael Feye, vioolvirtuoos en initiatiefneemster van VIVA Elisabeth! Jolente De Maeyer, en actrice Lien Wildemeersch – zij won met haar stuk “Jackie” over cellolegende Jacqueline du Pré de Acteursgilde Theaterprijs

Vrijdag 29 mei: wellicht onze bekendste celliste, Viviane Spanoghe, sopraan en violiste Lore Binon, en juryvoorzitter Gilles Ledure

Zaterdag 30 mei: de Nederlandse topcelliste Quirine Viersen, de internationaal vermaarde Vlaamse contrabassist Wies de Boevé, de eerste cellist van het Belgian National Orchestra Olsi Leka, en actrice en Elisabethwedstrijdverslaafde Annick Segal

In een aantal reportages neemt VRT Canvas de kijkers mee achter de schermen. We bezoeken een gastgezin dat net 'hun' kandidaat zag aankomen, we achterhalen waarom de Muziekkapel Koningin Elisabeth de hoogst gewaardeerde cello-opleiding ter wereld biedt, en we onthullen waarom de nederige strijkstok even belangrijk is als de imposante cello. We interviewen de indrukwekkende winnaar van de allereerste celo-editie, Victor Julien-Laferrière. En niemand minder dan wereldvedette Pieter Wispelwey demonstreert de uitdagendste passages uit twee concerto’s die gegarandeerd in de finale gespeeld zullen worden: dat van Antonin Dvorák, het eerste van Dmitri Sjostakovitsj.

De Klaraprijs

Maar het blijft natuurlijk een wedstrijd, en daarom krijgt u als kijker en luisteraar ook dit jaar de kans om elke avond zelf de kandidaten te rangschikken. Op de laatste finale-avond krijgt die rangschikking extra veel gewicht, want dan bepaalt u wie de Klaraprijs wint, een bekroning ter waarde van 2500 euro. Stemmen kan via VRT MAX.

Alles van de Wedstrijd? Welkom op VRT MAX

Alle uitzendingen van de halve finale, de finale en het slotconcert zijn ook te bekijken via VRT MAX. De hoogtepunten en een blik achter de schermen van de Koningin Elisabethwedstrijd krijg je via de social media van VRT Canvas en Klara.

Extra omkadering bij Klara

Klara zendt tijdens de halve finale en de finale een hele reeks omkaderende programma’s uit. De halve finaleweek wordt afgetrapt met een opstapuitzending op maandag 11 mei om 14 uur. Vóór alle aandacht naar de cello-editie 2026 gaat, bespreken Mark Janssens en Jasper Croonen de laureaten van vorige edities van piano, viool en zang. En wie meer wil weten over het verplichte werk voor cello voor de halve finale, krijgt op dinsdag 12 mei in Espresso een uitgebreide bespreking.

In de finaleweek van 25 tot en met zaterdag 30 mei brengt Espresso een samenvattende montage van de finaleavonden, én voorziet op 26 mei ook een bespreking van het verplichte finaleconcerto.

In Music Matters blikt Nicole Van Opstal vooruit naar de finaleavond met kandidaten uit de halve finale. Maestro, Iedereen Klassiek en De Keuze Van Klara geven op maandag een opstapje naar de eerste finaleavond en zenden vanaf dinsdag telkens een fragment uit met een hoogtepunt van de avond voordien.

Compilatie en slotconcerten

Naast de rechtstreekse uitzendingen van de wedstrijd brengen VRT Canvas en Klara nog een aantal extra’s, zoals een compilatie van de hoogtepunten. Klara brengt een compilatie op zondag 31 mei, gepresenteerd door Nicole Van opstal. De tv-compilatie is vanaf maandagavond 1 juni te zien op VRT MAX, en op zondag 7 juni op VRT 1.

Het concert met de vierde, vijfde en zesde laureaten van 8 juni is op 10 juni om 14 uur te beluisteren op Klara, gepresenteerd door Mark Janssens. Het slotconcert van woensdagavond 10 juni met de drie eerste laureaten wordt live uitgezonden op Klara en op Ketnet, gepresenteerd door Katelijne Boon.