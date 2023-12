Beleef een sprankelend eindejaar bij de radiozenders van VRT

Geen kerstfeest zonder 'Slingers en Kroketten' (Radio 1) en de beste kersthits in 'Radio2 Kerst50'. Later is het genieten van het nieuwjaarsconcert van Wiener Philharmoniker op Klara. Natuurlijk worden de blokkende studenten niet vergeten met onder andere 'MNM blok party'.

Radio 1

Tijdens de feestdagen zet Radio 1 een boompje op over de beste (kerst-) muziek en de meest interessante gebeurtenissen en inzichten van het afgelopen jaar.

In 'Vox 100' brengen Hannelore Van Besouw en Babette Moonen je de 100 beste nummers van 2023 volgens de Radio 1-luisteraars.

'Vox 100', zaterdag 23 december om 9.00 uur.

Boter bij Devisch, dat is filosoferen én lekker eten tijdens het eindjaar. Filosofen staan ervoor bekend over alles na te denken, dus waarom ook niet over eten? We moeten natuurlijk eten om te overleven maar eten is zoveel meer. Volgens antropoloog Richard Wrangham zijn mensen kokende apen en is de bereiding van voedsel wat ons onderscheidt van de dieren. In het nieuwe Radio1-programma Boter bij Devisch verzamelt filosoof Ignaas Devisch interessante gasten rond de tafel om te praten over de zin van eten. Daarom is de vraag voor een keer niet ‘moeder waarom leven wij?’ maar ‘moeder waarom eten wij?’? Waarom besteden we zoveel tijd aan eten en hoe gaan mensen vanuit verschillende culturen en achtergronden hiermee om.

'Boter bij Devisch', op kerstdag en nieuwjaarsdag van 11.00 tot 13.00 uur.

Terwijl Vlaanderen de kroketten door het paneermeel rolt, de slingers in de boom goed hangt en de laatste strikken rond de cadeaus knoopt, warmt Radio 1 je met 'Slingers en Kroketten' op voor het groenste familiefeest van het jaar. Annelies Moons en Evert Venema versieren je kerstmiddag met vijf uur kerstnummers die eigenlijk te mooi zijn om alleen met kerst tevoorschijn te halen. Luisteraars en bekende kerstfans tippen hun verborgen kerstparels voor een playlist om vingers en duimen vol paneermeel bij af te likken. Want behalve Wham, Mariah Carey en Slade houden ook Phoebe Bridgers, Sufjan Stevens en Kermit de kikker van kerstmis. En Eels, Norah Jones, James Brown of The Ramones. Als je dat wist, moet je je misschien kandidaat stellen voor de grote kerstkwis. Met prijzen die je als je wint nog snel onder de kerstboom kan leggen.

'Slingers en Kroketten', op 24 december om 13.00 uur.

Het was op veel vlakken weer een zwaar jaar. Maar tussen de bergen van donker nieuws, ligt ergens ook een hoopje hoop. Op de valreep van het jaar verzamelt Korneel De Clercq samen met enkele gasten (onder andere Marc van Ranst heeft het over de positieve invloed van AI in de geneeskunde) hoopgevend nieuws, wetenschappelijke doorbraken en blinkende muziekjes. 2023, '’t is goed geweest'.

''t Is goed geweest', van dinsdag 26 tem vrijdag 29 december om 12.00 uur.



In 'Op stap met Michaël' wandelt Michaël Van Droogenbroeck met iemand die zijn/haar stempel op 2023 heeft gedrukt, langs zijn/haar favoriete wandelroute voor een lang en goed gesprek. Ze blikken samen terug op het jaar dat was en dat komt, zowel in de sector waarin de gast(e) actief is als in zijn/haar leven. De nummers die je hoort worden gekozen door de gast(e). Michaël gaat onder meer op stap met Isolde Lasoen, Ine Van Wymersch, Luc Appermont, Marc Noppen, Christine Mussche en Hans Bourlon.

'Op stap met Michaël', van woensdag 27 tem vrijdag 29 december en van dinsdag 2 tem vrijdag 5 januari om 18.00 uur.

Radio2

Radio2 live in Genk

Radio2 viert het eindejaar in Genk. Vanaf maandag 11 december vind je de radiostudio daar drie weken lang in het Winter Wonderland op de Grote Markt, helemaal in de kerstsfeer. Radio2 maakt er de gezelligste en plezantste plek van Vlaanderen van. Je bent van harte welkom om er de radio-uitzendingen live mee te maken, de Radio2-stemmen te ontmoeten en te genieten van spetterende optredens. Onder andere Bart Kaëll, Danny Vera, De Romeo’s, Jasper Steverlinck, Margriet Hermans, Natalia, Willy Sommers en Wim Soutaer zingen live op het podium aan de Radio2-studio.

De feestdagen worden nóg mooier als je wenskaarten verstuurt. Deel je warmte met Radio2 en alle luisteraars en stuur een wenskaart naar Genk. Het adres is Radio2, Grote Markt 1, 3600 Genk. Laat ook even weten aan wie je nog kaartjes stuurt. Radio2 houdt alles bij met een teller op radio2.be. Hoe meer warme wensen jij stuurt, hoe hoger de teller!

In de weken voor kerst maakt Radio2 je, vanuit Genk, helemaal klaar voor de feestdagen.Tussen 10.00 en 12.00 uur gaat 'Radio2 Ann&Daan' op zoek naar inspiratie voor een geslaagd feest. The Messy Chef Jelle Beeckman zorgt voor een heerlijk kerstmenu. Jeroen Meus vertelt je alles over het belang van een goeie pan en zamelt ook oude exemplaren in. Breng je er een binnen, dan maak je kans op een nieuwe. Verder ontdekken Ann en Daan gaststad Genk en zoeken uit wat er allemaal te beleven valt.

Daarna brengt Jana Smeets je in 'Radio2 Middag in Limburg', van 12.00 tot 13.00 uur, het nieuws en de verhalen uit Limburg. In de namiddag zorgen Anja Daems of Dirk Ghijs voor de perfecte soundtrack met de mooiste (kerst)hits in 'Radio2 Hitmix', tussen 13.00 en 16.00 uur. In het weekend hoor je vanuit de studio in Genk 'Radio2 Weekend' met Caren Meynen, de 'Radio2 Top30' met Dirk Ghijs of Peter Hermans, 'Radio2 Select' met Niels Vandeloo en de 'Radio2 Top2000 kwis' met Anja Daems.

Ook in de december zorgt Radio2, zoals altijd, voor de strafste consumententips. Wanneer doe je best je inkopen voor de feestdagen? Waar en wanneer kan je koopjes doen? Kortom: hoe hou je het eindejaar betaalbaar?

'Radio2 live in Genk', van maandag 11 december tot en met zondag 31 december op Radio2 en VRT MAX.

Kerst op Radio2

Ook op kerstavond ben je bij Radio2 aan het juiste adres. Op zondagnamiddag 24 december presenteren Romy Deridder en Niels Vandeloo de beste kerstsongs in de 'Radio2 Kerst50'. Daarna hoor je 'Radio2 The Rat Pack in concert, the Christmas edition'. Tijdens dit heerlijke swingconcert kun je genieten van de beste crooner- en kerstklassiekers, verrassende duetten en een schijnwerper op het legendarische repertoire van Burt Bacharach. Het is een opname van de liveshow op zaterdag 16 december in de Antwerpse Koningin Elisabethzaal. Gastvrouw Vanessa Vanhove ontvangt er Yannick Bovy, Grace, Gustaph, Günther Neefs, Jasper Steverlinck en Leez (Lisa Van Rossem). Samen met de VRT Bigband brengen ze unieke versies van bekende hits.

'Radio2 Kerst50', live vanuit Genk, zondag 24 december van 15.00 tot 18.00 uur op Radio2 en VRT MAX.

'Radio2 The Rat Pack in concert, the Christmas edition', zondag 24 december van 18.00 tot 20.00 uur op Radio2 en VRT MAX en op zondag 24 december om 23.00 uur en maandag 25 december om 17.00 uur in beeld op VRT 1 en VRT MAX.

'Radio2 Top2000'

Op maandag 25 december om 9.00 uur gaat dan de 'Radio2 Top2000' van start. Siska Schoeters opent deze ultieme lijst van de populairste nummers aller tijden. Op zondag 31 december presenteert Peter Van de Veire de finale tussen 15.00 en 18.00 uur. Staat ‘Bohemian Rhapsody’ weer op nummer 1 of is er een andere winnaar? Naast Siska en Peter tellen ook Anja Daems, Ann Reymen, Caren Meynen, Daan Masset, Dirk Ghijs, Kim Debrie, Margaux Bogaert, Romy Deridder en Sharon Slegers af van 2000 naar 1. Dat doen ze 24 uur per dag, live vanuit de studio in Genk.

'Radio2 Top2000', live vanuit Genk, van maandag 25 december tot en met zondag 31 december, 24 uur per dag.

MNM

MNM steunt studenten, het hele jaar door. Voor de nodige ontspanning tussen het studeren door is er elke weekdag MNM blok party met Laurens Luyten en Jaël Ost, telkens van 19.00 tot 21.00 uur. Vanaf 11 december zorgt de avondshow met Dorianne Aussems voor extra sfeer bij het studeren tussen 16.00 uur en 19.00 uur.

Het 'Grote MNM kerstbal' is terug! In de kerstboom van MNM hangen dit jaar heel wat leuke kerstballen, mét cadeautjes in verstopt. Dit eindejaar zetten MNM-dj’s Anke Goergen, Evelyn De Backer en Brahim Attaeb de kers(t) op de taart bij MNM. Het ideale gezelschap om af te tellen naar 2024.

Ook AI zorgt voor wat feestvreugde bij MNM. Tijdens de kerstvakantie wordt 'MNM happy hits' gepresenteerd door een artificiële dj. Voor de gelegenheid werd de stem van MNM-dj Imane Boudadi als het ware ‘gekloond’ en werden de presentatieteksten geschreven door de AI-tool ChatGPT. Hoe dat klinkt, hoor je vanaf 26 december.

Studio Brussel

Vanaf dinsdag 26 december telt Studio Brussel af naar 'De Tijdloze 100', samen met nog een heleboel bekende gastpresentatoren. Dat doet de radiozender een week lang live vanuit Muziekcentrum Track op het Conservatoriumplein in Kortrijk. Wie de dansbenen wil losgooien is daar ook elke dag vanaf 17.00 uur welkom op De tijdloze dansant. 'De tijdloze dansant' zorgt ter plaatse voor de nodige sfeer en vertier met tijdloze fuifmuziek.

'De tijdloze countdown', van dinsdag 26 tot en met zaterdag 30 december op Studio Brussel.

'De Tijdloze 100', zondag 31 december op Studio Brussel.

Klara

Zeg, samen met Klara, adieu aan 2023 en verwelkom het nieuwe jaar met de mooiste muziek. Wie wens jij het beste voor 2024? Breng je Beste wensen over met klassiek, jazz of global. Op het einde van het jaar verwent Klara je met muziek enkel en alleen dóór jou en vóór al jouw geliefden gekozen. Fijne duo’s van Klara-presentatoren draaien op verzoek: Sieglinde Michiel en Carlo Siau, Nicole Van Opstal en Johannes Wirix-Speetjens, Greet Samyn en Sander De Keere. Je hoort 'Beste Wensen' op vrijdag 29, zaterdag 30 en zondag 31 december, telkens van 10.00 tot 18.00 uur. Vanaf maandag 18 december kan je via klara.be en de Klara-app je suggesties insturen.

'Beste Wensen', vrijdag 29, zaterdag 30 en zondag 31 december, van 10.00 tot 18.00 uur op Klara en VRT MAX.

Op zaterdag 2 december was het 100 jaar geleden dat Maria Callas geboren werd. Klara-stem én grote fan Cara Van der Auwera maakte een podcast over deze legendarische muziekgrootheid: 'Het raadsel Maria Callas'. Of je nu van opera houdt of niet: Callas raakt. La divina, een wereldster met een oeverloze gedrevenheid. In haar lijf kolkte een vuur dat iedereen die gepassioneerd bezig is met een vak zal herkennen, ook buiten de muziekwereld. Cara praat met een zangdocent, operaregisseur en muziekkenner, maar ook met een mode-experte, sterrenchef en psycholoog. Over welke kwaliteiten moet je beschikken om de top te bereiken? Welke opofferingen moet je brengen en hoe ga je om met psychologische druk? Hoe doen creatieve talenten dat vandaag? En waarom praten we 100 jaar na haar geboorte nog altijd over Maria Callas?

'Het raadsel Maria Callas', met Cara Van der Auwera op VRT MAX.

Geen jaarovergang zonder het nieuwjaarsconcert van de Wiener Philharmoniker. En ook dit jaar kan je dat live beluisteren op Klara. Katelijne Boon neemt je mee naar het Musikverein in Wenen, waar dit wereldberoemde muziekspektakel al voor de 66e keer plaatsvindt. Verder zorgt Klara zowel met kerst als oudejaarsavond voor de gepaste soundtrack met de mooiste muziek.

'Kerst op Klara', van zondag 24 december 17 uur tot dinsdag 26 december 22.00 uur op Klara en VRT MAX.

'Oudejaar op z’n Grondelaers', zondag 31 december van 20.00 uur tot middernacht op Klara en VRT MAX.

'Gelukkig Nieuwjaar', maandag 1 januari, van 7.00 tot 17.00 uur op Klara en VRT MAX.

'Nieuwjaarsconcert Wiener Philharmoniker', maandag 1 januari van 10.00 tot 14.00 uur op Klara en VRT MAX.