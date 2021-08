Bekijk de 'I Lie and I Cheat' videoclip van 'The Befkes'

'I Lie and I Cheat' van de Belgische popgroep 'Won Ton Ton', komt voor in de nieuwe reeks 'F*** you very, very much' die nu te zien is op Streamz. Bekijk hieronder de passende videoclip met de drie beste vriendinnen aka 'The Befkes', in een regie van Bert Scholiers.

In de clip zitten verschillende knipogen naar het origineel: de blauwe achtergrond, voorbijflitsende geprojecteerde beelden en de trage, melodramatische zang catapulteren je zo terug naar de eighties. Zo blazen Frances, Evelien en Daphne, zelf grote fan van Bea Van der Maat, terug leven in de klassieker die in de jaren '80 nog de hitlijsten haalde.

De drie actrices coverden het lied naar aanleiding van de originele reeks, boordevol inside jokes en eigenzinnige Vlaamse humor. De beste vriendinnen - aka 'The Befkes' - vonden het lied zo goed passen bij het verhaal van hun personages dat ze beslisten de studio in te springen om hun eigen versie te maken voor de lancering van de reeks. En wat is een single zonder bijpassende videoclip?

'Co-regisseur van de reeks Jonas Govaerts stelde voor om 'I Lie and I Cheat' op de soundtrack te zetten en toen werd er een ander zaadje geplant: hoe leuk zou het zijn om samen met de release van de reeks dit lied opnieuw op te nemen, gezongen door de cast - en als 'eightiessingle' uit te brengen?', aldus regisseur Bert Scholiers.

De producers van dienst zijn de broers Lennert en Janus Coorevits, bekend als het duo van The Compact Disk Dummies, in samenwerking met music supervisor Mounir Hathout. De single zal zowel digitaal als op casette beschikbaar zijn op het label Sonhouse Records.

'F*** you very, very much' volgt het onstuimige stadsleven van drie hippe dertigers gespeeld door Frances Lefebure, Evelien Bosmans en Daphne Wellens; een bestaan gevuld met familie, flirten, drank en drama. De komische reeks is een herkenbare, averechtse en prettig gestoorde reeks over jezelf vinden in het tragische tijdperk van Tinder en tofu.

'F*** you very, very much' is een productie van Caviar. De serie kwam tot stand met de steun van het VAF/mediafonds en de Belgische Tax Shelter. De volledige reeks kan je nu bekijken op Streamz en Streamz+ en later op Play4.