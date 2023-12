Bart De Wever opent het het magische 'JOE Christmas House'

Kerst nadert met rasse schreden, de temperatuur flirt met het vriespunt en Antwerpen baadt sinds vandaag in een magische sfeer. Niet alleen 'Winter in Antwerpen' ging van start, naar jaarlijkse traditie opende ook het gezellige 'JOE Christmas House' zijn deuren op de Grote Markt.

JOE-avondduo Raf Van Brussel en Rani De Coninck verzorgden vandaag, vrijdag 8 december, de officiële opening van het 'JOE Christmas House' op de Grote Markt in Antwerpen. Ze deden dat tijdens een speciale uitzending vanaf 16.00 uur, in aanwezigheid van de Antwerpse burgemeester Bart De Wever.Om 20.00 uur barst het feest volledig los met het eerste live dakconcert van niemand minder dan Jaap Reesema. Nog tot 7 januari, maken de JOE-dj’s er live radio én komen er tal van artiesten langs. Vandaag werd ook een eerste tussenstand bekend gemaakt van de goededoelenactie 'Pakje van je Hart': 13.861 gulle schenkers kochten al een cadeautje voor een kind in kansarmoede.

Vandaag gingen niet enkel de deuren open van het 'JOE Christmas House'. Er kwam ook meteen hoog bezoek langs: Antwerps burgemeester Bart De Wever kroop achter de microfoon tijdens de live-uitzending voor de officiële opening. Nadat hij enkele dilemma's voorgeschoteld kreeg bij Raf & Rani - zoals 'Geraardsbergse mattentaarten of Antwerpse Handjes', waarbij het antwoord twijfelend 'Antwerpse Handjes' was, knipte hij officieel het lintje door en verklaarde hij het 'JOE Christmas House' officieel voor geopend.

Burgemeester Bart De Wever: 'Ik moest natuurlijk niet zo heel erg ver lopen. Het 'JOE Christmas House' ligt pal tegenover het Stadhuis, op zo’n 100 meter afstand. We mogen het spirituele bij kerst niet vergeten. Kerstmis is het seizoen van ‘veel krijgen’, maar ook van ‘geven’. Net daarom vind ik de goededoelenactie Pakje van je Hart van JOE zo mooi. Elk kind zou een cadeau moeten krijgen.'

Bijna 14.000 luisteraars kochten al ‘Pakje van je Hart’

​Er werd vandaag ook een tussenstand van de goededoelenactie ‘Pakje van je Hart’ onthuld. Maar liefst 13.861 luisteraars toonden hun warm hart en schonken al één (of meerdere) pakjes voor kinderen in kansarmoede. Het uiteindelijke geldbedrag en eindresultaat van de actie wordt onthuld tijdens een speciale slotshow op 21 december. Wie een Pakje van zijn Hart wil schenken, kan dat de komende week nog doen in het 'JOE Christmas House' op de Grote Markt in Antwerpen, online via de Joe Pakjesshop of via de Joe Pakjestruck die doorheen heel Vlaanderen trekt.

Gustaph en Metejoor

​Het 'JOE Christmas House' is niet alleen het officiële hoofdkwartier van de goededoelenactie Pakje van je Hart, er wordt ook live radio gemaakt én er komen heel wat artiesten langs. Onder anderen Gustaph, Metejoor, Belle Perez, Hooverphonic, Samson & Marie en Mama's Jasje bevestigden al hun komst en komen de komende weken langs. Exacte data en tijdstippen worden via de sociale media en de website van JOE bekendgemaakt.

Het 'JOE Christmas House' in cijfers

Het 'JOE Christmas House' staat 31 dagen lang op de Antwerpse Grote Markt en is nog tot en met 7 januari elke dag open. Dat is goed voor 286 uur live radio.

Het 'Christmas House' is 173 vierkante meter groot en telt 2 verdiepingen.

Er ligt maar liefst 10 kilometer aan kabel om live radio te maken.

De buitenmuur van het 'Christmas House' is verlicht met meer dan 12.000 kerstlichtjes. Binnen tel je zo’n 3.000 lichtjes.

Wie telt, kan zo’n 1.100 kerstballen en ornamenten terugvinden in het 'JOE Christmas House'.

Er staan 2 sneeuwkanonnen die voor sneeuw zorgen. Goed voor 208 liter nepsneeuw.

In de kerstvakantie worden de sneeuwkanonnen élk uur aangezet. Goed voor heel wat sneeuwval.

Er staan 14 live-optredens op de agenda.

Vorig jaar brachten 210.000 voorbijgangers een bezoekje aan het 'JOE Christmas House'.