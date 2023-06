Bart De Raes kiest voor een nieuw verhaal bij Nostalgie

Radiomaker Bart De Raes stapt over van VRT naar Nostalgie. Hij komt er aan boord om een nieuwe Ochtendshow uit te werken n te presenteren.

Tot december 2022 was Bart voornamelijk op MNM te horen. Sindsdien was hij achter de schermen aan het werk bij de zender, als aanbodproducent. Hij is ook docent radio aan de Thomas More Hogeschool. Dit najaar zal Bart De Raes dus opnieuw te horen zijn als presentator, bij Nostalgie.

Bart De Raes: 'De afgelopen 13 jaar heb ik bij VRT zoveel kansen gekregen en ook mooie programma’s kunnen maken. Daar ben ik de VRT ontzettend dankbaar voor. Maar ik kan niet ontkennen dat het altijd bleef kriebelen om als radiomaker opnieuw aan de knoppen te zitten. Nostalgie heeft me altijd al aangesproken door de muziek die ze draaien, dus toen ik de vraag kreeg om de ochtend mee uit te werken en te presenteren, vond ik dat een hele eer. En het nieuwe verhaal dat zij aan het schrijven zijn heeft me dan helemaal overtuigd om deze keuze te maken. Met een flinke dosis dankbaarheid neem ik dus afscheid van mijn VRT-collega's, maar tegelijk kijk ik ontzettend uit naar deze nieuwe uitdaging.'

Jo Nachtergaele, Station Manager Nostalgie: 'Heel blij dat een radiobeest als Bart De Raes voor ons kiest. We hebben de afgelopen maanden al een heel parcours afgelegd met Nostalgie, zonder te raken aan ons muzikale DNA. Dat is behoorlijk aan het lukken en dan is het fijn als we het Nostalgie-team kunnen versterken met zo’n klepper als Bart De Raes. Ik ben ervan overtuigd dat ook onze luisteraars Bart een zeer warm welkom zullen geven dit najaar.'

Bart De Raes zal pas na de zomer te horen zijn bij Nostalgie. Intussen staan alle vertrouwde Nostalgie DJ's klaar om de Nostalgie Feelgood Summer naar je huiskamer, vakantieplek, werkvloer of auto te brengen. Met o.a. 'Beach Radio', 'Festival Fever', het Beach Festival en 'De Summer Feeling Top 1000'.