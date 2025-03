Barbara Sarafian wordt presentatrice bij JOE Gold en viert haar idool in 'Elton John Forever'

Muziekicoon Elton John mocht deze week 78 kaarsjes uitblazen, maar op JOE Gold blijft het feest nog even duren. En wie kan dat beter vieren dan actrice en superfan Barbara Sarafian?

Vanaf zaterdag 29 maart om 12.00 uur, neemt ze de luisteraars vier weken lang mee door het fenomenale repertoire en het excentrieke leven van de legendarische zanger in het gloednieuwe programma 'Elton John Forever'. Van zijn flamboyante outfits en tijdloze hits tot zijn onmiskenbare impact op de LGBTQ+-gemeenschap en zijn strijd tegen aids – Barbara belicht alle facetten van Sir Elton als muzikant en als mens. Zijn muziek betekent voor haar veel meer dan alleen entertainment.

Barbara Sarafian: 'Met zijn muziek brengt hij zijn sterkste troef: troost. Ik ken de gay scene een beetje als vriendin van een aantal gays. Ik heb even in San Francisco gewoond, waar ik me een breuk heb gelachen met die community. Het waren de mooiste zielen op aarde. Elton John verloor ook veel dierbaren aan aids en besloot daarom zijn eigen Aids Foundation op te richten. Ik heb zelf ook mensen verloren aan die vreselijke ziekte. Dat was een heel donkere periode, maar Elton John heeft een immense impact gehad op de gay scene en blijft een bron van kracht en inspiratie.'

'Elton John Forever' is vanaf 29 maart elke zaterdag om 12.00 uur te horen bij de digitale zender JOE Gold, via DAB+, de JOE-app en joegold.be. Wie een aflevering heeft gemist, kan die elke dinsdagavond om 20.00 uur herbeluisteren bij JOE Gold of via de JOE-app.