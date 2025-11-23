Bach blijft maestro van 'Klara Top 100'

Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW
zondag 23 november 2025
Foto: Klara - © VRT 2025

Voor het derde jaar op rij kroont 'Erbarme dich, mein Gott' uit de Mattheuspassie van Johann Sebastian Bach zich tot nummer 1 van de 'Klara Top 100'. Muziek die niemand onberoerd laat.

Het hele weekend gidsten presentatoren Clara De Decker en Carlo Siau de luisteraars door de top van de meest geliefde klassieke muziek.


Opnieuw blijft Bach de onbetwiste nummer één en meest gekozen componist in de 'Klara Top 100'. Met zijn 'Erbarme dich, mein Gott' uit de Mattheuspassie roept hij in een tijdspanne van slechts enkele minuten heel verbindende menselijke emoties op. Dat de Klara-luisteraars Bach blijven omarmen, ondanks de afstand van drie eeuwen, bewijst de tijdloosheid van zijn muziek.

Clara De Decker: 'Deze 'Klara Top 100' bewijst dat klassieke muziek veel meer is dan een museumstuk. Bach staat voor het derde jaar op rij op 1 met zijn ontroerende 'Erbarme dich', maar vlak daarachter vinden we twee tachtigers die vandaag nog componeren. En kijk naar Max Richter: zijn neo-klassiek klimt van 34 naar 11. Klassieke muziek leeft, evolueert en raakt mensen van alle generaties.'

Wat valt er op in de Top 100?
Na Bach vervolledigen twee levende componisten de top 3: op 2 staat ’Spiegel im Spiegel’ van Arvo Pärt die onlangs 90 jaar werd, en ‘The Armed Man’ van de 81-jarige componist Karl Jenkins staat op 3.

Vlaamse componisten zijn sterk vertegenwoordigd: Lodewijk Mortelmans (2x), Peter Benoit, August de Boeck en Jan Van der Roost.

Filmmuziek houdt stand met Ennio Morricone’s ‘Gabriel's Oboe’ uit ‘The Mission’ (plaats 23) en het thema van ‘Schindler’s List’ van John Williams (plaats 48).

De aanwezigheid van vrouwelijke componisten blijft schaars: slechts drie vrouwen staan in de 'Klara Top 100'. Hildegard von Bingen vertegenwoordigt de oudste muziek in de lijst (uit de 12e eeuw), aangevuld met de jonge Amerikaanse Caroline Shaw en de 19e eeuwse Clara Schumann.

Hoogste nieuwkomer: Henry Purcells ‘The Fairy Queen: One charming night - Chaconne’ komt meteen binnen op positie 13, terwijl het werk vorig jaar niet in de 'Klara Top 100' stond.

De Klara-luisteraars houden duidelijk van de menselijke stem en dus van vocale muziek. Een kleine helft van alle composities in de 'Klara Top 100' zijn gezongen: van lied over opera tot koormuziek.

En ook elk jaar wint de ingetogen klassieke muziek. In de top 20 zijn bijna alle stukken eerder intiem van sfeer. 

Welke componisten staan het vaakst in de lijst?
Er staan 62 verschillende componisten in de 'Klara Top 100' van 2025.
Bach blijft de grote slokop met in totaal 10 noteringen. Toch kozen de luisteraars anno 2025 twee werken minder van de componist in vergelijking met vorig jaar. 
Ook Ludwig van Beethoven en Wolfgang Amadeus Mozart blijven favorieten, met respectievelijk 6 en 4 werken in de lijst.
Bewijst dat ook neo-klassiek het goed doet: Max Richter. Zijn ‘On The Nature Of Daylight’ - veelvuldig gebruikt in de cinema - stijgt van 34 naar 11. En ook Richters ‘Whispers’ uit de tv-reeks ‘My Brilliant Friend’ en ‘Autumn’ uit zijn ‘The FourSeasons Recomposed’ klimmen in de lijst.

Klassiek in 360 graden
In de aanloop naar de 'Klara Top 100' werd er 10 dagen lang Ampersand Top 100 uitgezonden. Daarin kwamen Klara-presentatoren hun muziekkeuze voorstellen, stukken die vaak nog niet in de longlist van de lijst stonden. Ook luisteraars konden suggesties doen. En dat heeft duidelijk gewerkt! Een aantal suggesties kwamen meteen terecht in de Klara Top 100: Hildegard von Bingen, Henry Purcell, Philip Glass, en extra muziek van Beethoven. 

Eerste hulp bij de 'Klara Top 100'
Meer weten over de favoriete stukken van de Klara-luisteraars? Beluister dan zeker deze selectie afleveringen van de Klara-podcast 'Eerste hulp bij klassiek'.

Plaats 12: ‘Symfonie nr.5 in cis: 4. Adagietto’ van Gustav Mahler
Plaats 16: ‘Adagio voor strijkers op.11’ van Samuel Barber
Plaats 24: ‘Symfonie nr.3 op.36: 2. Lento e Largo-Tranquillissimo’ van Henryk MikolajGorecki
Plaats 38: ‘Canon en gigue’ van Johann Pachelbel
Plaats 41: ‘Fantasie nr.3 op.18’ van Peter Benoit

De volledige 'Klara Top 100' kan je herbeluisteren via het Klarakanaal op VRT MAX.


Persbericht Klara
https://www.klara.be
Meer artikels over Klara
