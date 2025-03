Audio on demand-aanbod van VRT afgelopen maand 5,4 miljoen keer beluisterd

Bovenop de 2,4 miljoen VRT-radioluisteraars elke dag (CIM, september-december 2024), werd volgens een CIM-studie over de hele maand februari 5,4 miljoen keer een podcast, een fragment of een reeds uitgezonden programma van VRT (her)beluisterd.

Dat blijkt uit de nieuwe CIM-AOD-studie die het bereik meet van het audio on demand aanbod van mediagroepen als VRT en DPG. Wat on demand audio betreft is VRT marktleider, met Radio 1 en VRT NWS als meest succesvolle on demand audiomerken in Vlaanderen.

VRT zet al geruime tijd in op diverse vormen van audio on demand om het veranderend luistergebruik van haar publiek te volgen. Het luisteraanbod van VRT is al lang niet meer beperkt tot live radioluisteren en ook de VRT-radiomerken groeien steeds meer uit tot rijke audiomerken die de pure live beleving versterken. Podcasts en het herbeluisteren van fragmenten of van radioprogramma's zijn al langer deel van een ruimere VRT-audiobeleving.

'Het Kwartier' en 'Stoute Schoenen' best beluisterde VRT-podcasts

VRT scoort met diverse podcasts zeer goed. De VRT NWS-podcast 'Het Kwartier' is volgens deze cijfers de meest beluisterde podcast in Vlaanderen met meer dan 570.000 luisterbeurten in februari. Nieuws en actua is een behoefte die mensen steeds vaker op hun eigen ritme willen consumeren. 'Stoute Schoenen', de historische Klara-podcast met Bart Van Loo en de opvolger van 'De Bourgondiërs', heeft zijn start niet gemist met meer dan 600.000 luisterbeurten sinds de lancering in januari.

VRT MAX als unieke audiobestemming van VRT ​

Op VRT MAX brengt VRT alle vormen van audio samen, zoals live radio en podcasts. Uniek is dat luisteraars daar ook alle programma's en beschikbare fragmenten uit radioprogramma's makkelijk kunnen vinden en herbeluisteren.

Uit de studie blijkt dat vooral de fragmenten en programma's van Radio 1 vaak worden ​ herbeluisterd, net als de nieuwsbulletins van VRT NWS.