Arno voert met 'Les yeux de ma mère' voor vijfde keer op rij 'Radio 1 Belpop 100' aan
Het kleine België wordt in de ons omringende landen vaak geroemd en benijd om zijn avontuurlijke en diverse muzieklandschap. Voor de 24ste keer al bewezen de luisteraars van Radio 1 hoe dat komt.
Zij stemden in de week van de Belgische muziek de jaarlijkse 'Belpop 100' bij elkaar.
Vlak voor 18.00 uur konden Floris Daelemans en Ayco Duyster, die de lijst een dag lang presenteerden vanuit de Kringwinkel in Heverlee (Leuven), bekend maken dat Les yeux de ma mère van Arno voor de luisteraars van Radio 1 het beste Belgische nummer aller tijden is.
Het is al voor de vijfde keer op rij dat dit nummer op de eerste plaats eindigt.
Opvallend deze editie van de 'Belpop 100': voor het eerst haalt een vrouw de top 10. Hoog tijd dus. Niet toevallig is dat Axelle Red. De Lifetime Achievement Award die ze won op de MIA’s gaf Sensualité een ultieme boost. Het nummer eindigt zelfs op de 4de plaats in de 'Belpop 100'.
Ook Dressed like Boys profiteert van het MIA-effect. Zijn Pinnacles wordt de hoogste nieuwkomer op 71 en tegelijk het meest recente nummer in de lijst. Met Talvez van Ão en Atlas van Pommelien Thijs staan er nog 2 nummers uit 2025 minder dan een jaar na release meteen bij de 100 beste Belgische nummers ooit. Van de voorbije 5 jaar lijken ook Loin d'ici van Zwangere Guy, Naïef van Meltheads en Walk Walk van Sylvie Kreusch blijvers.
Meer dan 60 jaar jaar scheidt die jonkies van het oudste lied uit de 'Belpop 100': Ne me quitte pas van Jacques Brel uit 1959. Onze grootste chansonnier telt deze keer in totaal 3 noteringen, evenveel als Stromae en Arno (één keer solo en 2 keer met T.C. Matic). Alleen dEUS doet beter met 4 songs, waarvan Instant Street het hoogst reikt.
Slechts 22 van de 100 nummers vind je terug in alle edities van de ultieme Belgische hitlijst van Radio 1. Ook deze keer verdwenen er 24 in vergelijking met de vorige 'Belpop 100': dat is bijna een kwart. Het illustreert de rijkdom van ons muzikaal erfgoed.
De jaren 90 zijn het best vertegenwoordigde decennium.
Op 2 nummers wordt niet gezongen (één daarvan haalt de top 10, Housewife van Daan). In de andere 98 hoor je Engels, Frans, Nederlands en Portugees, soms verschillende van die talen in één nummer.
Met opnieuw vele duizenden stemmers leeft de 'Belpop 100' als nooit tevoren bij de luisteraars van Radio 1. Zij verheugen zich nu al op een jubileumeditie volgend jaar als de oudste Belgische hitlijst 25 jaar zal bestaan.
De definitieve top 10 van deze editie zie je hier:
1. Arno – Les yeux de ma mère
2. Jacques Brel – Ne me quitte pas
3. Het Zesde Metaal – Ploegsteert
4. Axelle Red - Sensualité
5. Kommil Foo – Ruimtevaarder
6. Gorki – Mia
7. dEUS – Instant Street
8. Raymond van het Groenewoud – Twee meisjes
9. Daan – Housewife
10. T.C. Matic – O La La La
https://www.vrt.be/vrtmax/kanalen/radio-1/
Meer artikels over Radio 1
TVvisie Extra
Onze apps
Meest recente
- 'Met het Mes op Tafel' keert terug na de Olympische Spelen
- VRT 1 toont eerste beelden van 'De Twaalf - De Botoxmoorden'
- Ruben Van Gucht laat het tempo los in 'De Columbus'
- 'Chérie': unieke docu over volksheld en charmezanger Eddy Wally
- Aida Macpherson versterkt het team van 'Karrewiet'
- '3 Op Reis' gaat verder op ontdekking in Italië
- Minister Eelco Heinen bij Rick Nieman in 'WNL Op Zondag'
- Dit zie je deze week in 'Florentina' - PREVIEW
- Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW
- Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
- Arno voert met 'Les yeux de ma mère' voor vijfde keer op rij 'Radio 1 Belpop 100' aan
- 'Dijkstra & Evenblij Ter Plekke' zondag vanuit Katwijk aan Zee
- Dit hoor je zondag in 'Vroege Vogels' op NPO Radio 1
- Radio-dj’s Tom & Joe terug met eigen show op Qmusic
- Rosie Stuart, TROY en WASTE zijn de winnaars van De Nieuwe Lichting 2026
Multimedia SPOTLIGHT
-
'Paul McCartney: Man on the Run' binnenkort te zien op Prime Video
-
Kijk de trailer van Guy Ritchie's 'Young Sherlock'
-
Netflix toont eerste beelden van tweede deel van 'Bridgerton' seizoen 4
-
De tijd dringt voor Lisa in 'Help, Mijn Man is Klusser'
-
Stijn uit Oosterzele verdubbelde zijn jaarloon
-
Zon, luxe en totale chaos in 'All In' op Streamz
-
'Potverdikke, wie smijten ze hier binnen?'
-
'Becoming Meewis' vanaf 1 februari nieuw op njam!
-
Eerste bommetje in 'Konvooi'
-
Dit is de jury van 'So You Think You Can Dance'
-
Het nieuwe seizoen van 'The Voice van Vlaanderen' komt eraan!
-
'Help, Mijn Man Is Klusser' nieuw op VTM 2
-
Maakt Kurt Rogiers de overstap naar Play?
-
De Jordy kaapt wekelijks de Q-Foute Radio
-
Kijk naar het leven van Tanja Dexters op Streamz
-
Kijk nu de trailer van 'The Wrecking Crew'
-
Komt 'grapje' van 'Bestemming X'-kandidaat hem duur te staan?
-
Koen Wauters en Wesley Sonck presenteren 'De Box'
-
K3 eert Karen, Kristel en Kathleen tijdens de Kastaars
-
'Stukken Van Mensen' viert feest in het KMSKA
-
De Lach van JOE is geraden!
-
Jens Dendoncker maakt acteerdebuut als hofnar Diederik in 'ZOT!'
-
Kijk 'Heated Rivalry' vanaf vrijdag op HBO Max
-
'Loena Hendrickx - Chasing Grace' nu te bekijken op VTM GO
-
Peter Van de Veire openhartig in 'Maison Verhulst'
-
'A Knight of the Seven Kingdoms' vanaf maandag te streamen op HBO Max
-
Zelfs de bus heeft twee gezichten in 'Bestemming X'
-
Even slikken voor Bart Appeltans in 'Een Echte Job'
-
Verdubbel je jaarloon in 60 seconden!
-
Zijn Q-gezichten Gerben Tuerlinckx en Clémentine Caron 'Twins?!'
Kijktip van de dag
Carmen is haar winkeltje beu en in samenspraak met Boma besluit ze ermee te stoppen. Fernand stelt voor haar inboedel en resterende stock op de rommelmarkt te verkopen. Doortje en Pol willen verhuizen. Hiermee komt Pascal alleen te staan en moet er personeel worden gezocht voor het café. Fernand stelt zich kandidaat, samen met twee jonge vrouwen, waarvan één door Boma is gestuurd. Er worden selectieproeven gehouden in het café.
'FC De Kampioenen', om 20.20 uur op VRT 1.