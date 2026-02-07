Arno voert met 'Les yeux de ma mère' voor vijfde keer op rij 'Radio 1 Belpop 100' aan

Het kleine België wordt in de ons omringende landen vaak geroemd en benijd om zijn avontuurlijke en diverse muzieklandschap. Voor de 24ste keer al bewezen de luisteraars van Radio 1 hoe dat komt.

Zij stemden in de week van de Belgische muziek de jaarlijkse 'Belpop 100' bij elkaar. ​

Vlak voor 18.00 uur konden Floris Daelemans en Ayco Duyster, die de lijst een dag lang presenteerden vanuit de Kringwinkel in Heverlee (Leuven), bekend maken dat Les yeux de ma mère van Arno voor de luisteraars van Radio 1 het beste Belgische nummer aller tijden is. ​ ​

Het is al voor de vijfde keer op rij dat dit nummer op de eerste plaats eindigt.

Opvallend deze editie van de 'Belpop 100': voor het eerst haalt een vrouw de top 10. Hoog tijd dus. Niet toevallig is dat Axelle Red. De Lifetime Achievement Award die ze won op de MIA’s gaf Sensualité een ultieme boost. Het nummer eindigt zelfs op de 4de plaats in de 'Belpop 100'.

Ook Dressed like Boys profiteert van het MIA-effect. Zijn Pinnacles wordt de hoogste nieuwkomer op 71 en tegelijk het meest recente nummer in de lijst. Met Talvez van Ão en Atlas van Pommelien Thijs staan er nog 2 nummers uit 2025 minder dan een jaar na release ​ meteen bij de 100 beste Belgische nummers ooit. Van de voorbije 5 jaar lijken ook Loin d'ici van Zwangere Guy, Naïef van Meltheads en Walk Walk van Sylvie Kreusch blijvers.

Meer dan 60 jaar jaar scheidt die jonkies van het oudste lied uit de 'Belpop 100': Ne me quitte pas van Jacques Brel uit 1959. Onze grootste chansonnier telt deze keer in totaal 3 noteringen, evenveel als Stromae en Arno (één keer solo en 2 keer met T.C. Matic). Alleen dEUS doet beter met 4 songs, waarvan Instant Street het hoogst reikt.

Slechts 22 van de 100 nummers vind je terug in alle edities van de ultieme Belgische hitlijst van Radio 1. Ook deze keer verdwenen er 24 in vergelijking met de vorige 'Belpop 100': dat is bijna een kwart. Het illustreert de rijkdom van ons muzikaal erfgoed.

De jaren 90 zijn het best vertegenwoordigde decennium. ​

Op 2 nummers wordt niet gezongen (één daarvan haalt de top 10, Housewife van Daan). In de andere 98 hoor je Engels, Frans, Nederlands en Portugees, soms verschillende van die talen in één nummer. ​

Met opnieuw vele duizenden stemmers leeft de 'Belpop 100' als nooit tevoren bij de luisteraars van Radio 1. Zij verheugen zich nu al op een jubileumeditie volgend jaar als de oudste Belgische hitlijst 25 jaar zal bestaan.

De definitieve top 10 van deze editie zie je hier:

1. Arno – Les yeux de ma mère

2. Jacques Brel – Ne me quitte pas ​

3. Het Zesde Metaal – Ploegsteert

4. Axelle Red - Sensualité

5. Kommil Foo – Ruimtevaarder

6. Gorki – Mia

7. dEUS – Instant Street

8. Raymond van het Groenewoud – Twee meisjes

9. Daan – Housewife

10. T.C. Matic – O La La La