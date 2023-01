Annelies Orye loodst Willy-luisteraars voortaan door de avondspits

Een nieuw jaar én een nieuwe avondspits bij rockzender Willy. Vanaf maandag 9 januari presenteert Annelies Orye elke werkdag het radioblok tussen 16.00 en 19.00 uur. Met veel passie en goesting zal ze de luisteraars door de avondrush loodsen met de beste rockplaten van vroeger en nu.

Ze neemt daarbij de microfoon over van Willy-dj Sofie Engelen. Die zal zich op haar beurt smijten op verschillende, uiteenlopende acties bij de zender: als reporter op de festivals, presentatrice van de 'Staalhard 100' of andere lijsten of als dj en host op High Voltage.

Willy-dj Annelies Orye: 'Van mij krijg je tussen 16.00 en 19.00 uur vooral veel goeie muziek. En ik praat je ook bij over wat je overdag gemist hebt, op vlak van nieuws, sport en muziek. Verder krijg je ook luister- kijk- en leestips van mij en mijn gasten. Nieuwe platen, bands, series, films, podcasts, boeken … Dankzij Willy ben je na je werkdag weer helemaal mee!'

Willy-dj Sofie Engelen: 'Als radio-dj kon ik de afgelopen jaren al honderden mensen interviewen, mocht ik bomvolle zalen vol fans opzwepen tijdens Willy-events en stond ik paraat tijdens tops als de 'Staalhard 100' of 'De week van de jaren ‘90'. Als zo’n zaken op de agenda stonden, dan was ik daar als de kippen bij. Ik heb altijd graag tussen de vier muren van de studio gezeten en heb daar met veel goesting de luisteraars gezelschap gehouden, maar ik geniet ook héél erg van actie in het veld. Ik ben dan ook heel blij dat ik op dit grote speelveld mag gaan rocken. Dat ik mag buitenkomen en verhalen kan gaan sprokkelen om ze vervolgens te delen met de luisteraars.'

Luister naar Willy via de website willy.radio, DAB+, de Willy-app, via smartspeakers (commando: 'Hey Google, praat met Willy Radio') en bij Telenet op kanaal 931. Willy op de voet volgen? Dat kan via Willy’s Facebookpagina en Instagram.