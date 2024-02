Ann Van Elsen kruipt in de passagiersstoel bij BV's voor 'JOE Le Taxi'

Vanaf 24 februari rijdt JOE-dj Ann Van Elsen elke zaterdag tussen 10.00 en 12.00 uur mee met enkele bekende gezichten voor het gloednieuwe programma 'JOE Le Taxi'. Onder andere Koen Wauters, Natalia, Olivier Deschacht en Willy Sommers ontpoppen zich voor even tot taxichauffeur van JOE-dj Ann.

Ze brengen haar thuis naar haar happy place. Terwijl de kilometers lopen, duikt Ann dieper in de levens van haar tijdelijke 'chauffeurs', waardoor er enkele hartverwarmende en inspirerende gesprekken ontstaan over de belangrijke kruispunten van het leven. Van grote ergernissen in het verkeer tot kleine geluksmomenten in het leven, van guilty pleasures tot kostbare herinneringen en van professionele ambities tot ouderlijke verlangens. 'JOE Le Taxi' zet de luisteraars elke zaterdag op de achterbank voor een meeslepend luisteravontuur door bekend Vlaanderen.

Ann Van Elsen: 'Elke week stap ik in de auto met een bekende Vlaming die me veilig naar huis loodst. Terwijl we de Vlaamse wegen doorkruisen, ontdek ik de mooiste verhalen, verrassende onthullingen en sprekende anekdotes. Hoe kleuren ze hun levensreis? Nemen ze bewust tijd voor wat me-time? En wat brengt hen innerlijke rust en ontspanning? Ik kan niet wachten om de luisteraars mee te nemen op de achterbank en samen de unieke persoonlijkheden achter de bekende gezichten beter te leren kennen.'

Op zaterdag 24 februari staat Olivier Deschacht als eerste chauffeur paraat voor Ann. Tijdens hun autorit vertelt Olivier openhartig over zijn rol als papa en de liefde. 'Toen Elena op skivakantie was, stuurde ze me veel berichtjes. Ze kent dan ook mijn parcours. Ze ziet dat mama gelukkig is en papa nog wat zoekende is', vertelt Olivier. 'We hebben zo’n goede band dat ik mijn emoties kan tonen aan haar. Je moet geen façade opzetten voor je kinderen en je niet sterker voordoen dan je bent. Ze voelen dat toch aan.'

Ann Van Elsen presenteerde eerder al haar eigen programma’s 'Speeltijd' en 'De Familie Van Elsen' bij JOE. Daarnaast kunnen JOE-luisteraars haar horen vanuit het JOE Christmas House en vanop JOE Summer Island. Met 'JOE Le Taxi' duikt Ann terug achter de microfoon voor haar eigen, unieke programma.