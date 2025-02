Ann Van Elsen duikt in de zoektocht naar geluk in nieuwe radioshow 'Viva La Vida' bij JOE

Viva La Vida! Leve het leven! Vanaf zondag 16 februari brengt JOE-dj Ann Van Elsen een flinke dosis positiviteit op de radio met haar nieuwe zondagochtendprogramma 'Viva La Vida'.

Elke week, tussen 10.00 en 12.00, duikt ze samen met een bekende gast in de essentie van het leven. Twee uur lang ontdekken ze wat hen écht gelukkig maakt en met welke kleine, fijne geluksmomenten zij het leven dagelijks vieren. Van minister van Justitie Annelies Verlinden tot zanger en acteur Stan Van Samang, acteur Kürt Rogiers, actrice en presentatrice Nathalie Meskens, zangeres LEEZ en voormalig Miss België Véronique De Kock, allen komen ze langs om te vertellen hoe zij balans houden in de chaos van hun drukke carrières. In 'Viva La Vida' draait alles om levenslust en inspiratie. En omdat geen enkel feest compleet is zonder muziek, brengt elke gast zijn of haar ultieme 'Viva La Vida'-plaat mee. Dé happysong die steevast de dopamine door hun lijf jaagt. Want het leven? Dat moet gevierd worden!

JOE-dj Ann Van Elsen: 'In 'Viva La Vida' ga ik samen met een bekende gast op zoek naar het gouden randje van het leven. Niet alleen de happy sunshine-momenten, maar ook de keerpunten die je doen beseffen hoe kwetsbaar geluk kan zijn. Hoe blijf je tevreden in het dagelijkse leven? Wat geeft écht betekenis? Met open gesprekken, herinneringen en een vleugje humor, hopen we de luisteraars te inspireren. Een zin, een woord of een idee dat blijft hangen en je blik op het leven doet veranderen. Van momenten die doen lachen tot herinneringen die het hart verwarmen. Rechttoe rechtaan, over wat er écht toe doet.'

Met 'Viva La Vida' brengt Ann dé perfecte mix voor een ontspannen zondagochtend: inspirerende gesprekken, een positieve vibe en een heerlijk vrolijke muzikale soundtrack. Samen met haar gasten gaat ze op zoek naar de geheimen van geluk en genieten. Op zondag 16 februari trapt acteur Kürt Rogiers vanaf 10.00 uur de show mee af. 'Mijn allereerste gast is er eentje die voor mij persoonlijk veel heeft betekend. Meer dan 20 jaar geleden zat hij in de jury van de Miss België verkiezing en heeft hij er bijna persoonlijk voor gezorgd dat ik die avond een kroon op mijn hoofd kreeg', lacht Ann. Wat is zijn klein, dagelijks ‘gelukske’? Op welke happy place komt hij volledig tot rust? En wat zou iedereen op z’n bucketlist moeten zetten?

'Viva La Vida', vanaf 16 februari elke zondag tussen 10.00 en 12.00 uur bij JOE.