Anja Daems komt thuis bij BV's in 'Als De Muren Konden Praten'

Vrijdagochtend was Anja Daems te gast bij 'Goeiemorgen Morgen!' want ze had bijzonder nieuws aan te kondigen. Vanaf zondag 5 mei presenteert ze het nagelnieuwe zondagochtendprogramma 'Als De Muren Konden Praten'.

Heel wat bekende Vlamingen geven een unieke inkijk in hun (t)huis en zo ook in hun leven. Onder meer Kelly Pfaff, Eric Goossens en Bieke Ilegems, Ruben van Gucht, Thomas Vanderveken en Elisabeth Lucie Baeten krijgen Anja de komende weken over de vloer. Kan je niet genoeg krijgen van het gesprek op de radio? Dan hoor je het volledige verhaal in de gelijknamige podcast 'Als De Muren Konden Praten' op VRT MAX.

'Met mensen praten is het liefste wat ik doen, een goed gesprek houdt me vaak een spiegel voor. Zo was ik op bezoek bij Kelly Pfaff. Ik vind haar zo een 'wijze' madam. Ze zei bijvoorbeeld over de kinderen en goede raad: 'als ik je spontaan raad geef, doe je ermee wat je wil. Maar als je me raad komt vragen, doé er dan iets mee. Anders heb ik mijn tijd ook maar verspild'. Ik ben dan ook heel blij dat bekend Vlaanderen haar deur openzet voor mij én de Radio2-luisteraars.'

Anja Daems is nieuwsgierig hoe de bekende mensen thuis zijn: daarom nodigt ze zichzelf uit bij hen thuis, om te peilen naar hun ‘thuisgevoel’. Wie of wat heeft die nodig om zich ergens thuis te voelen? Honkvast of eerder zwerver? Hoe zag diens thuis er vroeger uit? Hoe gaat het leven er thuis aan toe? Zet de BV de vuilbakken buiten, of bakt die niks van de huishoudelijke taken? Is de thuis een cocon van rust, of een levendige plek waar bezoekers komen en gaan? Favoriete plekken in huis? Onmisbare items of stukken met een verhaal? Ze wil het graag weten!

'Als De Muren Konden Praten', vanaf zondag 5 mei op Radio2 tussen 9.00 en 10.00 uur. De podcast is vanaf dan ook te beluisteren op VRT MAX.