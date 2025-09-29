Alexandra Potvin start als nieuwe stem bij Nostalgie

Op radiozender Nostalgie hoor je vanaf vandaag een warme en vertrouwde stem: Alexandra Potvin. Zij presenteert voortaan elke voormiddag tussen 9.00 en 12.00 uur op Nostalgie.

Een bekende stem voor de Vlaamse luisteraars, die nu een vaste plaats krijgt in de dagprogrammatie van de zender.

Alexandra Potvin begon haar carrière begin jaren ’90 bij de toenmalige BRTN: ze was onder meer omroepster op TV1, maar begon ook al snel bij de radio. Ze maakte er de hoogdagen van Radio Donna mee. Begin 2000 stapte ze over naar DPG, voor de opstart van Qmusic en later ook Joe. Na 16 jaar bij Joe maakt ze nu de overstap naar Nostalgie.

Programmadirecteur Robin Vissenaekens: 'We zijn ontzettend blij met de komst van Alexandra. Ze is al jaren zo geliefd bij het publiek. Haar stem voelt vertrouwd, warm en tegelijk energiek – precies wat wij bij Nostalgie willen brengen in de voormiddag.'

Naast de komst van Alexandra pakt Nostalgie ook uit met een originele radioactie: Win De Folder. Luisteraars die meespelen, kunnen alle items uit een winkelfolder winnen. En dat is ongezien in de geschiedenis van de Vlaamse radio. Met Win de Folder wil Nostalgie luisteraars helpen bij hun steeds duurder wordende winkelkar. De gemiddelde winkelkar kost vandaag 27% meer dan bijvoorbeeld begin 2022.

Alles wat deze week in promotie staat bij de sponsorende supermarkt – van ontbijtkoeken tot frisdrank, van verzorgingsproducten tot groenten – gaat integraal naar de winnaar. Goed voor een bedrag van in totaal 750 euro.

De actie loopt twee weken, over de hele dag op Nostalgie. In totaal zullen 40 luisteraars eigenaar worden van een goedgevulde winkelkar.

Hoe werkt het?

​Luisteraars horen elk uur drie producten (bv. 6 eieren, pakje boter en een kilo appelen) op de radio. Wie het totaalbedrag zo nauwkeurig mogelijk raadt, wint de hele folder.

Ochtend-dj Véronique De Kock: 'De eerste kandidaat zat er al boenk op. Ik geloofde mijn oren niet. Dat onze luisteraars zo’n straffe kennis hebben van de prijzen in de winkel. Het is fantastisch dat we na twee weken spelen zoveel mensen, zo’n 40 winnaars, blij kunnen maken en hun folder laten winnen.'