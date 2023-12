Alex Agnew en Andries Beckers laten de kerststal daveren met de 'Staalhard 100' bij Willy

Vergeet 'All I Want For Christmas', 'Last Christmas' en 'Jingle Bells'. Op zondag 24 december laat Willy traditiegetrouw de kerstklanken links liggen en ontketent de radiozender een kerstfeest boordevol metalplaten tijdens de vierde editie van de 'Staalhard 100'.

Het wordt een dag vol headbangen en riffs die door merg en been gaan. Andries Beckers, opperhoofd van de staalharde muziek bij Willy, krijgt dit keer het gezelschap van niemand minder dan zijn beste vriend en comedian Alex Agnew. Het duo neemt de luisteraars mee op countdown door de 100 beste metalplaten aller tijden. Dé hamvraag: blijft de Belgische trots Amenra met 'A Solitary Reign' op nummer 1 staan of herovert Slayer de hoogste positie met 'Angel Of Death'? Stemmen voor de lijst kan nog tot en met vrijdag 22 december 18.00 uur via willy.radio en in de Willy app.

Alex Agnew: 'Een metallijst presenteren was al lang geleden en als je het dan ook nog eens met je beste maat kan doen… Ik heb geen seconde getwijfeld!'

Ontdek hier hoe Andries erin slaagde om Alex als medepresentator te strikken:

Andries, die elke donderdag het programma 'Staalhard' presenteert op Willy, verwacht dat de 'Staalhard 100' aangevoerd zal worden door klassieke riffs van gevestigde namen, maar ook door opkomend talent binnen de staalharde scene. Voor elk wat wils dus. 'Voor het 4de jaar op rij een hele dag radio inpalmen met het mooiste genre van de wereld is het heerlijkste dat je als radio maker kan doen. Ik kijk er elk jaar naar uit en dat zal zondag 24 december niet anders zijn.'

De Staalharde top 5 van presentatoren Andries en Alex

Als liefhebbers van het metalgenre delen presentatoren Andries en Alex zelf alvast hun staalharde top 5. Voor Andries is er geen twijfel mogelijk: ‘In The Meantime’ van Helmet verdient de glorieuze eerste plek. Daarna komt ‘For Whom The Bell Tolls’ van Metallica, gevolgd door ‘The Evil That Men Do’ van Iron Maiden op nummer 3. Bij Alex daarentegen staat ‘God Of Emptiness’ van Morbid Angel trots bovenaan zijn lijst, terwijl ‘Creeping Death’ van Metallica en ‘Angel of Death’ van Slayer de 2de en 3de plek opeisen.

De top 5 van Andries:

In The Meantime van Helmet

For Whom The Bell Tolls van Metallica

The Evil That Men Do van Iron Maiden

Tornado Of Souls van Megadeth

Snowblind van Black Sabbath

De Top 5 van Alex:

God of Emptiness van Morbid Angel

Creeping Death van ⁠Metallica

⁠Angel of Death van Slayer

⁠Twist of Cain van Danzig

You Can’t Bring Me Down van Suicidal Tendencies

De 'Staalhard 100', zondag 24 december tussen 9.00 en 19.00 uur bij Willy.