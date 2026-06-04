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Alex Agnew duikt in het universum van David Bowie in nieuwe reeks op JOE Gold

donderdag 4 juni 2026
Foto: JOE Gold - © DPG Media 2026

Tien jaar na het overlijden van David Bowie brengt JOE Gold een gloednieuwe vierdelige reeks waarin niemand minder dan Alex Agnew de luisteraar meeneemt in het fascinerende universum van zijn muzikale held.

In 'David Bowie Forever' deelt Alex zijn persoonlijke verhalen, favoriete nummers en verrassende inzichten over een artiest die hem al zijn hele leven inspireert.


Na eerdere succesvolle artiestenreeksen rond onder meer Bruce Springsteen ging JOE Gold opnieuw op zoek naar een gepassioneerde gids. Die werd gevonden in Alex Agnew. Wat niet iedereen weet: achter de comedian en podcaster schuilt een enorme Bowie-kenner. Van obscure albumtracks tot iconische videoclips en filmrollen: Agnew kent het oeuvre van Bowie door en door.

Alex Agnew: 'Bowie is voor mij veel meer dan een muzikant. Hij was een kunstenaar die zichzelf voortdurend opnieuw uitvond en daarbij generaties heeft beïnvloed. Hoe meer je in Bowie duikt, hoe meer je merkt dat er geen begin of einde is aan zijn verhaal. Elke song, elke filmrol, elke samenwerking voelt als een nieuw hoofdstuk in een eindeloze reis. En net dat maakt hem zo boeiend: je blijft hem ontdekken, keer op keer.'


Gedurende vier afleveringen loodst Alex de luisteraars door het verhaal van Bowie: van zijn eerste doorbraak en filmcarrière tot zijn samenwerkingen en laatste creatieve periode met Blackstar.

Vanaf 6 juni elke zaterdag van 12.00 tot 13.00 uur op JOE Gold. Uitzending gemist? Herbeluisteren kan elke dinsdag om 20.00 uur op JOE Gold, via de JOE-app of via joe.be.

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