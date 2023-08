Ad Roland, Leoni Jansen en Chiel van Praag over zomerradio in KRO-NCRV's 'BertOp5'

In de jaren 80 lieten verschillende omroepen Hilversum in de zomer achter zich om het land in te trekken met een bus, podiumwagen of zomertruck. Voor duizenden mensen de kans om radio te kijken en de gezichten te zien bij de stemmen die ze zo goed kennen.