Actrice Leen Dendievel presenteert komende weken op Joe

Een verrassende stem vanaf maandag om 16.00 uur op Joe. Want niemand minder dan Leen Dendievel, ooit Kaat in 'Thuis', neemt er plaats achter de microfoon.

Samen met Jan Bosman neemt Leen Dendievel de komende weken de presentatie van het avondblok tussen 16.00 en 19.00 uur voor haar rekening. Ook voor Dendievel zelf is deze nieuwe stap in haar carrière een verrassing, maar ze heeft wel zin in het avontuur. 'Ik bezie het als een unieke kans die me in de schoot geworpen wordt om weer iets nieuws leren', zo zegt ze in Het Nieuwsblad.

Met Jan Bosman heeft ze een ervaringsdeskundige aan haar zij. Maar bang voor dit avontuur is ze absoluut niet. 'De technische kant laat ik over aan Jan. Ik ben verschrikkelijk slecht in alles wat met computers te maken heeft. Ik denk dat de luisteraar me ook krediet zal geven, het is slechts tijdelijk', aldus nog Leen Dendievel.

Bron: Het Nieuwsblad