Acht dagen feest bij Play Nostalgie met de '80's Top 1000' bij Play Nostalgie

We are all Children of the 80's. Dat bleek nog maar eens uit de vele stemmen voor de '80's Top 1000 van Play Nostalgie en de talloze enthousiaste luisteraars die zich kandidaat stelden voor de Children of the 80's Quiz.

Vrijdagochtend was het dan zover. DJ Bart De Raes gaf in de Kick-off Show de allerlaatste duo-tickets weg voor Children of the 80’s Party in het Hard Rock Hotel Tenerife. Waarna Dave Stewart van Eurythmics bij Astrid de '80's Top 1000' officieel opende… En nu is het feest! Acht dagen de beste en tijdloze nummers uit die geweldige 80’s.

De '80s Top 1000' bereikt zijn hoogtepunt op vrijdag 1/12, tussen 18.00 en 19.00 uur. Zal ‘Running Up That Hill’ opnieuw op één staan? De luisteraars kunnen binnen de top 20 blijven stemmen voor de podiumplaatsen tot de avond ervoor. Die dag vertrekt ​ DJ Tony Talboom met de 20 winnaars van onze 80’s Quiz naar het Hard Rock Hotel in Tenerife, om er te gaan feesten op de coolste 80’s party in Europa.

Play Nostalgie trekt de 80’s ook door naar enkele specials: op vrijdag (24/11 en 1/12) draait DJ Domi uitsluitend pareltjes uit de 80’s in 'Viva Vinyl 80's'. Op zaterdagavond (25/11 en 02/12) ​ kunnen alle luisteraars meefeesten in Let’s Dance, the 80’s.