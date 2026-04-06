'A Solitary Reign' van Amenra is opnieuw de nummer 1 in 'De Zwaarste Lijst'
De luisteraars van Studio Brussel stemden de voorbije weken massaal op hun favoriete zware gitaren, en zonet werd het resultaat bekendgemaakt: voor het tweede jaar op rij prijkt 'A Solitary Reign' van Amenra helemaal bovenaan.
De Kortrijkse metalband houdt daarmee klassiekers als ‘Black Fuel’ van Channel Zero en ‘Master of Puppets’ van Metallica achter zich, die respectievelijk op plaats twee en plaats drie staan.
Het jaarlijkse hoogtepunt voor liefhebbers van zware gitaren werd op paasmaandag gepresenteerd door An Lemmens en Andries Beckers, live op Studio Brussel tussen 12 uur en 19 uur. Voor Andries was het zijn eerste keer als presentator van 'De Zwaarste Lijst', nadat hij in september aan boord ging bij Studio Brussel als gezicht en stem van 'De Zwaarste Show'. Terwijl de 66 zwaarste platen van het jaar over de radio rolden, trok een reporter door Vlaanderen naar plekken waar naar De (Zwaarste) Lijst werd geluisterd. Van de kust tot Limburg: 'De Zwaarste Lijst' stond overal op.
Zware gitaren, breed gedragen: de weetjes achter 'De Zwaarste Lijst'
'De Zwaarste Lijst' toont ook dit jaar hoe breed het metal- en hardrocklandschap leeft bij de Studio Brussel‑luisteraars. De lijst combineert klassieke ankers als Metallica, Iron Maiden en Black Sabbath met (relatief) recente publieksfavorieten zoals Falling In Reverse, Turnstile en Knocked Loose feat. Poppy.
Opvallend: de volledige top 3 is ook inhoudelijk dominant in de lijst, want Amenra, Channel Zero en Metallica staan elk met drie noteringen genoteerd.
Met Amenra op nummer 1 is de hoogste plek bovendien Belgisch. De band bevestigt zo haar sterk momentum na onder meer The Atomic Sessions, de MIA voor Live Act en passages op Rock Werchter en de Lokerse Feesten. Die andere Belgische trots Brutus laat zich ook opmerken, want twee van hun nummers staan in de de top 10 ('War' op plaats 7 en 'All Along' op plaats 8).
‘Paranoid’ van Black Sabbath springt eruit als sterkste stijger (van plaats 48 naar plaats 10), een beweging die gelinkt wordt aan Ozzy Osbourne. De frontman van de band overleed vorig jaar. De hoogste nieuwkomer is ‘To The Hellfire’ van Lorna Shore (plaats 37). Met 'Welcome back, o' sleeping dreamer' duikt de band bovendien nog een tweede keer op in de lijst.
Dit is de top 10 van 'De Zwaarste Lijst 2026':
1. ‘A Solitary Reign’ – Amenra
2. ‘Black Fuel’ – Channel Zero
3. ‘Master of Puppets’ – Metallica
4. ‘Schism’ – Tool
5. ‘Chop Suey!’ – System Of A Down
6. ‘Fear Of The Dark’ – Iron Maiden
7. ‘War’ – Brutus
8. ‘All Along’ – Brutus
9. ‘The Sea Is Dying’ – STAKE
10. ‘Paranoid’ – Black Sabbath
Herbeluister de top 10 van 'De Zwaarste Lijst' vanaf morgen via het Studio Brussel-kanaal op VRT MAX.
