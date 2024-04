80's Weekend XL bij Play Nostalgie

Het lange weekend van 1 mei komt eraan; voor Play Nostalgie een geknipt moment om haar luisteraars te verwennen met de allerbeste muziek uit de 80's en de niet-te-missen Play Nostalgie 80's Party!

Wie zin heeft om met vrienden of familie eens goed uit de bol te gaan moet op dinsdagavond 30 april in Café Local in Antwerpen zijn. Discobaar A Moeder en de Play Nostalgie-DJ’s zorgen er voor een onvergetelijk feest in een unieke 80’s setting. Er zijn nog een aantal tickets te koop via playnostalgie.be en de allerlaatste kan je winnen tijdens het 80’s Weekend XL.

Dat 80’s Weekend XL startte vrijdag 26 april om 16.00 uur bij Leen & Michaël in de Avondspits en loopt door t.e.m. woensdag 1 mei. Alle programma’s en rubrieken krijgen een 80’s jasje. Er zijn specials van 'Viva Vinyl', 'Simply the Best', 'Let’s Dance', 'De Playlist' (met Leen Demaré en Rob Vanoudenhoven) en op feestdag 1 mei hoor je de hele dag alleen maar nummer 1 hits uit de 80’s.

Station Manager Jo Nachtergaele: 'De 80’s zijn helemaal ons ding bij Play Nostalgie. Jong of oud …we houden allemaal van de classics van Madonna, Prince, Springsteen, Wham! en zovele anderen. We maken er dus met heel veel plezier een extra lang weekend voor vrij. We Are All Children of the 80’s!'