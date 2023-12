7 uur lang jaren 70 muziek bij Willy

Foto: Willy - © DPG Media 2020

Easy Livin' van Uriah Heep? Baba O'Riley van The Who? Of toch liever Money van Pink Floyd? Nu zaterdag 2 december staat Willy in het teken van een trip down memory lane met 7 uur lang pure jaren 70 muziek.