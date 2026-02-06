7 opdrachten, 1 camper: wie rijdt weg met het huis op wielen van JOE-dj's Sven & Anke?

Acteur François Beukelaers overleden: icoon van Vlaamse tv-series en film
vrijdag 6 februari 2026
Foto: JOE - © DPG Media 2025

Het ultieme avontuur op vier wielen is terug! Vanaf maandag 2 maart trekken JOE-ochtendstemmen Sven & Anke het hele land rond met hun camper, op zoek naar een nieuwe eigenaar voor hun huis op wielen.

De uitdaging? Een reeks van zeven spannende opdrachten, verspreid over Vlaanderen, die vragen om creativiteit, doorzettingsvermogen en teamwork. Luisteraars die willen meespelen, kunnen zich vanaf maandag 2 maart aanmelden via de JOE-app. Vervolgens rijden Sven & Anke naar een luisteraar die elk uur een nieuwe opdracht krijgt. Wie alle zeven opdrachten na elkaar weet te klaren, rijdt weg met de felbegeerde camper. Wie faalt, ziet zijn droom voorbijrijden en laat de kans over aan de volgende durfal.


JOE-dj’s Sven & Anke: 'Wat een rollercoaster was dat vorig jaar! Wonen in een camper, eindeloze kilometers afleggen… We hebben tranen gelachen, kippenvelmomenten beleefd en ongelooflijke doorzetters gezien. Maar vooral: iedereen gunde elkaar het beste, en dat zagen we ook bij de finalisten. De solidariteit die we toen hebben gevoeld, hopen we ook nu te zien. We kunnen niet wachten om opnieuw dit avontuur samen met de luisteraars te beleven!'

De Camper belooft opnieuw een mix van spanning en onvergetelijke momenten. Wie wordt binnenkort de trotse eigenaar van een camper, klaar om kilometers vol avontuur te beleven?


Persbericht JOE
https://joe.be
