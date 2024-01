53 luisteraars winnen 500 euro met Het Verboden Woord van Qmusic

Zonet werden de Q-dj's van de actie 'Het Verboden Woord' verlost. In totaal wonnen dankzij die actie 53 gelukkige Q-luisteraars 500 euro om zorgeloos mee te shoppen.

Een week lang, sinds woensdag 17 januari om 8.00 uur, mochten de Q-dj’s het woord 'misschien' niet uitspreken op de radio. Deden ze het toch, dan kon een oplettende luisteraar 500 euro shoptegoed winnen door dat aan te geven in de Q-app. Geen enkele van de 53 'misschiens' ontsnapte aan het aandachtige oor van de luisteraars, die in totaal 26.500 euro aan shoptegoed wonnen.

Bekijk hier hoe de Q-dj’s het er vanaf brachten:

Met 8 'misschiens' prijkt Tom De Cock bovenaan de ‘wall of shame’ en leverde hij de Q-luisteraars het meeste shopbudget op. Maar het mocht nog meer zijn voor de Q-dj: om de andere Q-dj’s Het Verboden Woord te laten zeggen, pakte hij de Q-studio helemaal in met inpakpapier met in totaal zo’n 1,6 miljoen keer het woord ‘misschien’ op. Jana De Wilde, Matthias Vandenbulcke en Vincent Fierens gingen dan weer onder hypnose in de hoop het woord ‘misschien’ niet meer uit te spreken. Dat mocht niet baten: Jana zei het woord 7 keer, Matthias 6 keer.

The wall of shame:

Tom De Cock: 8

Jana De Wilde: 7

Dorothee Dauwe: 6

Matthias Vandenbulcke: 6

Naomi Vanderpoorten: 6

Regi: 6

Maarten Vancoillie: 3

Vincent Vangeel: 3

Vincent Fierens: 3

Ulrike D’hauwer: 2

Paulien van het Nieuws: 1

Yoren Linsen: 1

Emma Salden: 1

Jolien Roets, ProductieNils en Liam D’hert behielden een clean sheet en vullen daarmee de 'wall of fame' van Het Verboden Woord 2024.