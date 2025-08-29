345.000 bezoekers genoten van de zomer aan het Q-Beach House in Oostende

't Is weer voorbij die mooie zomer. Maar nog niet hélémaal. Want nog tot en met zondag kan je terecht in het Q-Beach House in Oostende voor live radio, lekkere appekes en zomerse vibes. Negen weken lang maakten de Q-dj's radio met hun voeten in het zand en zakten verschillende artiesten af naar de kust voor live sessies en Sunset Concerten.

Zo’n 345.000 bezoekers en Q-luisteraars vonden in juli en augustus hun weg naar het Q-Beach House. Da’s nog zonder de fans van Pommelien Thijs meegerekend. Want vanavond speelt Queen Pommelien - na Werchter, Pinkpop en Pukkelpop - het strand van Oostende plat tijdens het laatste Sunset concert van de zomer. De toegang is helemaal gratis. ​

Het was een zalige zomer aan het Q-Beach House in Oostende, met geweldige live sessies - van Camille en Maksim tot Gert & James en Francisco Schuster - gezellige Q-Movie Nights onder de blote sterrenhemel, héél veel appekes en de beste live radio.

Tijdens de waanzinnige Sunset Concerten én met de zonsondergang op de achtergrond, stonden eerder al Regi vs Milk In, Berre, VIKTOR en Henri PFR op het podium aan het Q-Beach House. Vanavond sluit Pommelien Thijs de zomer(vakantie) af. Ze stond de afgelopen weken op de grootste festivals, en straks zien Q-luisteraars en fans haar aan het werk aan het Q-Beach House in Oostende. Twee jaar geleden zongen de Q-luisteraars al eens luidkeels mee tijdens een Sunset Concert van Pommelien. Pommelien Thijs: 'Ik denk dat er weinig mooiere plekken zijn om een show te spelen, dus ik kijk er enorm naar uit.'

De zomer van Qmusic aan het Q-Beach House in cijfers: ​

Er werden 47040 minuten (oftewel 784 uur) live radio gemaakt. ​

Er kwamen 23 artiesten langs.

De Q-dj’s in het Q-Beach House mochten al zo’n 345.000 bezoekers verwelkomen - dat is nog zonder de fans van Pommelien Thijs op vrijdagavond 29 augustus gerekend! ​ ​

Op de menukaart alleen maar lekkers. In de top 3 van meest bestelde ‘appekes’: nacho's, bitterballen en de Q-Pizza.

Gerben Tuerlinckx deed een vakantiejob als animator en organiseerde deze zomer 9 activiteiten op het strand. Hij nodigde daar tof volk voor uit. Van zandkastelen bouwen met Arno the Kid tot een Q-Beach House Run met Stien Edlund en aquagym met Timon Verbeeck.

Er vonden 2 unieke Q-Movie Nights plaats. Winnaars keken met de voetjes in het zand en bij een ondergaande zon naar de film Milano. En bij Young Hearts vloeiden 1,25 liter tranen.

Er kwamen tientallen honden langs in het Q-Beach House. Maar er kunnen er maar 2 de schattigste zijn. Tijdens een heuse Blaf & Beauty 2025 verkiezing werd bordercollie Téo uit Temse verkozen tot ‘Blaf 2025’. Lia, een mix van een chihuahua en een Lhasa apso, uit Zonhove werd gekroond tot ‘Beauty 2025’.

Nog tot zondag 31 augustus kan je vanop het Kursaal in Oostende - 20 meter hoog - ​ een deathride doen tot op het strand. Zo’n 3.000 deelnemers waagden zich al aan die sprong.

Nog één weekend lang kan je aan het Q-Beach House terecht om de Q-dj’s live aan het werk te zien en de lekkerste cocktails en mocktails te proeven.