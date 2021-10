20 jaar Qmusic wordt gevierd met de beste muziek en straffe awards

Qmusic blaast dit najaar 20 kaarsjes uit en dat laat het station niet onopgemerkt voorbij gaan. Vanaf nu kunnen de Q-luisteraars de àllerbeste hits van de voorbije twintig jaar kiezen. Deze THX TO YOU Top wordt vanaf maandag 8 november een hele week lang geserveerd tussen 6.00 en 19.00 uur. Reken dus op de strafste muziek en heel veel toffe verhalen uit de voorbije twee decennia.

Op vrijdag 12 november maken Maarten en Dorothee tussen 18.00 en 20.00 uur de ultieme nummer 1 bekend tijdens een glamoureuze awardshow.

Naast de bekroning van de populairste song van de afgelopen 20 jaar, zal Qmusic met zeven andere THX TO YOU Awards haar luisteraars en heel wat bekende en minder bekende gezichten in de bloemetjes zetten. De avond wordt afgesloten met een straf feest, gepresenteerd door Vincent Fierens, waar een aantal van de belangrijkste artiesten uit de geschiedenis van Qmusic hun opwachting zullen maken:

- Clouseau: Al 20 jaar kind aan huis bij Q; Koen en Kris zorgden ook live voor het àllereerste nummer op Qmusic, op 12 november 2001, dus de cirkel is rond.

- Bazart: De revelatie van de laatste jaren en een vaste vriend-aan-huis bij Qmusic en in het Q-Beach House in Oostende waar ze een legendarisch concert op het strand verzorgden.

- Lost Frequencies: Scoort hit na hit in binnen- én buitenland, al jaren een vaste waarde in de playlist van Qmusic. Opende dit jaar de Q-Sunset Loft in het Kursaal van Oostende.

- Ofenbach: Het Franse DJ-duo dat wéken in de hoogste regionen van de 'Q-Top40' stond met 'Wasted Love' en vooral 'Head Shoulders Knees & Toes'. Deze laatste hit was ook één van de elementen waarmee luisteraar Niko dit jaar meer dan 51.000 euro won tijdens de Q-Escape Room.

- Regi: Hét fenomeen uit Limburg, die zowel met Milk Inc als solo de ene hit na de andere scoorde, in het Engels en in het Nederlands. Regi heeft sinds september ook een wekelijkse show bij Qmusic op zaterdagavond, 'Radio Regi'.

De volledige line-up wordt binnenkort bekendgemaakt. De luisteraars van Qmusic kunnen de volgende weken exclusieve tickets winnen om deze unieke avond mee te maken. En heel Vlaanderen kan op 12 november meegenieten van het spektakel via de radio, de website van Q en visual radio op tv.

Clouseau bracht 20 jaar geleden het eerste nummer en was er ook vrijdagochtend bij om de verjaardagsplannen bekend te maken.

Michael Dujardin, channel manager Qmusic: 'Qmusic verwarmt al 20 jaar elke dag de harten van honderdduizenden Vlamingen. We zijn dan ook heel erg dankbaar dat we al die tijd dankzij onze luisteraars mogen doen wat we graag doen: entertainende, relevante en toffe hitradio maken voor een breed publiek. De verjaardag van Qmusic is de uitgelezen opportuniteit om zowel onze luisteraars als een aantal artiesten in de bloemetjes te zetten. Dat doen we op vrijdag 12 november, de effectieve verjaardag van Qmusic, tijdens de THX TO YOU Awards. Het belooft een leuke en spannende show te worden, met gewèldige live-muziek van grote namen uit binnen- en buitenland. Heel het team kijkt enòrm uit naar de verjaardagsweek die de bekroning zal zijn van het najaar waarin we met de actie 20.000 euro in 20 seconden en de showcase met Ed Sheeran al een aantal leuke verjaardagsacties hebben georganiseerd.'