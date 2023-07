18.000 Foute feestvierders, M-Kids reünie en special guests: dit was De Foute Party van Qmusic

Op vrijdag 30 juni trapte Qmusic de zomer met een gigantische, feestelijke en vooral ook Foute knal af. Samen met 18.000 Foute feestvierders en een straffe line-up van nationale en internationale artiesten blies Qmusic met De Foute Party het dak van een uitverkochte Flanders Expo Gent.

De aanwezige partypeople werden getrakteerd op een spectaculaire liveshow, boordevol Foute megahits én een heleboel verrassingen.

Tijdens een indrukwekkende openingsact zetten de Q-dj's hun allerbeste dansbeentje voor, waarna Christoff de Q-luisteraars aan het meezingen - of liever, aan het meebrullen - en Snollebollekes de volledige zaal van 'Links Naar Rechts' kreeg. Nadat de Q-luisteraars de longen uit hun lijf kweelden tijdens ‘Walking On Sunshine’ van Katrina & The Waves en ‘Allemaal’ van Wim Soutaer, toverde Jan Smit een verrassing uit zijn Foute feesthoed. Hij haalde niemand minder dan special guest James Cooke en Gert Verhulst op het podium van Flanders Expo Gent, waar ze samen hun hit ‘Altijd’ brachten.

Na jàren radiostilte is het eindelijk zover: de M-Kids zijn terug! De 18.000 bezoekers gingen volledig uit hun dak toen Davina, Britt en Tamara voor het eerst in lange tijd weer samen het podium bestegen. Van ‘Swingen’ en ‘Jungle’ tot ‘Halloween’ en ‘Funky Monkey’: ze vuurden hun grootste hits op de uitzinnige feestvierders af, die iedere letter meezongen. En uiteraard ontsnapte geen enkele feestvierder aan ‘De Indianendans’.

Wie denkt aan ‘Fout’ denkt aan ‘Dorothee Vegas & Like Maarten’, dé ambassadeurs van Foute muziek. Zij brachten dan ook heel Flanders Expo Gent aan dansen met een spetterende, Foute dj-set. Uiteraard mocht daarbij ook Bart Kaëll niet ontbreken, die samen met Dorothee Vegas en Like Maarten de Foute remix van zijn monsterhit ‘Zeil Je Voor Het Eerst’ én 'De Marie Louise' bracht.

‘Evacuate The Dancefloor!’, want later op de avond maakten kleppers 2 Unlimited, Cascada en D-Devils met hun monsterhits de dansvloer onveilig en het Foute feest helemaal compleet!