10 Days of 70's bij Nostalgie+

Vanaf maandag 29 januari staat Nostalgie+ helemaal in het teken van de 70's en dan vooral de geweldige muziek uit die gouden jaren.

DJ’s Dominique Crommen, Tony Talboom en Johan Henneman brengen elke weekdag één jaartal weer tot leven. Op maandag 29 januari is dat 1970, op dinsdag 1971, enz.

Johan Henneman: 'Zelf ben ik geboren in 1961 en uiteraard zijn voor mij de 70s zeer bepalend geweest voor mijn muzikale smaak. Ik kijk er enorm naar uit om samen met Domi en Tony én onze luisteraars die periode terug tot leven te brengen.'

De luisteraars krijgen ook throwbacks naar films en TV-programma’s van o.a. Peter Van Camp en journalist Wout Desmytere. ​ Er zijn ook bijdrages rond sport en actualiteit van elk jaar. Maar zoals steeds bij Nostalgie+ is het de muziek die centraal staat..ook in deze 10 Days of 70’s!