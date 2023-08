Radiopresentator Sven Pichal aangehouden in onderzoek naar kinderporno: ontslag bij VRT

Vlak voor de start van het nieuwe radioseizoen vertrekt radiopresentator Sven Pichal met onmiddellijke ingang bij de VRT. 'Persoonlijke redenen', klonk het eerst. Uiteindelijk bleek de populaire Radio 2-presentator aangehouden in het kader van een onderzoek naar kinderporno.

Sven Pichal, presentator van 'De Inspecteur' bij Radio 2 en 'De Markt' bij VRT 1, verbreekt zijn contract bij de VRT. De samenwerking van meer dan 20 jaar stopt per direct. Volgens de krant Het Laatste nieuws zit Pichal in de gevangenis van Turnhout in het kader van een lopend onderzoek rond kinderporno. Afgelopen vrijdag werd hij opgepakt. De zaak zou draaien rond het bezit en verspreiden van kinderporno. Dinsdag zou hij voor de raadkamer verschijnen. Hier wordt beslist over zijn verdere aanhouding, aldus de redactie van Het Laatste Nieuws.

Zijn advocaat doet voorlopig geen verdere mededelingen. 'Sven Pichal heeft besloten ontslag te nemen bij de VRT om persoonlijke redenen. Sven zal zich professioneel laten begeleiden en zich terugtrekken uit het publieke leven. Sven zal verder geen commentaar geven en wenst iedereen te bedanken die hem heeft gesteund.', verklaart zijn advocaat in Het Nieuwsblad.



Het onverwachte nieuws over zijn ontslag werd ondertussen ook al bevestigd door de VRT: 'Gisteren hebben we van de raadsman van Sven Pichal bericht gekregen dat hij de samenwerking met VRT wilde stoppen, met onmiddellijke ingang en om persoonlijke redenen. We hebben hier meteen gevolg aan gegeven. We zijn niet op de hoogte van de redenen.'