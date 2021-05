Zondag in 'Showcolade': chocola in een bokslokaal

Zondag 30 mei zendt MAX de laatste aflevering van 'Showcolade' uit. Welke objecten zijn echt en welke zijn van chocola? Onder leiding van Edsilia Rombley proberen teamcaptains Richard Kemper en Remco Veldhuis dit, samen met hun teamleden Martine van Os, Edwin Jonker, Shirma Rouse en Sofie van den Enk te achterhalen.

Al enige tijd gaan er wereldwijd video's rond van objecten, die op het eerste oog niet van echt te onderscheiden zijn, maar eetbaar blijken te zijn. De creaties die van chocola worden gemaakt zijn oneindig en zeer verrassend. Of je nu van chocolade houdt of niet; je mond valt ervan open. Patissiers Robin Hoedjes, Boudewijn Nijmeijer en Marike van Beurden zijn chocoladespecialisten, die nationaal en internationaal hun sporen hebben verdiend. Speciaal voor 'Showcolade' gaan zij aan de slag met het maken van voorwerpen, zoals speelgoed, keukengerei en zelfs meubelstukken. Allemaal honderd procent van chocola, stuk voor stuk kleine kunstwerken en… niet van echt te onderscheiden.

Teamcaptains Remco Veldhuis en Richard Kemper proberen in deze aflevering samen met Martine van Os, Edwin Jonker, Shirma Rouse en Sofie van den Enk erachter te komen wat door toppatissiers Robin Hoedjes, Marike van Beurden en Boudewijn Nijmeijer van chocolade is gemaakt. En er is maar één manier om daarachter te komen: door je tanden erin te zetten! Welke voorwerpen in de tienerkamer, de duizend-en-een-nacht-suite en het bokslokaal - ingeleid met voice-over van Ron Brandsteder - zijn van chocolade gemaakt en welke niet?

Showcolade is gebaseerd op het Japanse format Sokkuri Sweets en is een coproductie van BlazHoffski en Omroep MAX.

'Showcolade', zondag 30 mei om 20.25 uur bij Omroep MAX op NPO 1.