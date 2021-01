Zondag in 'Podium Witteman'

Paul Witteman ontvangt dirigent Otto Tausk, kersverse chef-dirigent van het PHION, samen met strijkers van het PHION, theorbist Mike Fentross, counter tenor Maarten Engeltjes, klarinettist Jules Baeten en Fuse!

Otto Tausk is de nieuwe chef-dirigent van het PHION, de samenvoeging van het Gelders Orkest en Het Orkest van het Oosten. Hij is terug in Nederland, waar hij ooit begon als assistent van de wereldberoemde Valéry Gergiev bij het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Naast zijn nieuwe aanstelling is hij nog chef-dirigent van de Vancouver Symphony Orchestra. Hij vertelt over het vak van dirigeren en zijn liefde voor muziek.

De muziek van de Nederlandse componist Willem de Fesch, geboren in 1687, is voor het grote publiek nog niet zo bekend. Theorbist en dirigent Mike Fentross wil daar verandering in brengen en brengt een gloednieuwe cd uit met verschillende Concerti Grossi, samen met zijn ensemble La Sfera Armoniosa en violiste Lidewij van der Voort.

Pauls Jonge Held is de 20-jarige klarinettist Jules Baeten. Hij komt een deel uit de Sonate voor klarinet van Francis Poulenc spelen.

Met een nieuw muzikaal jaar in het verschiet verdiept Floris Kortie zich in de geschiedenis van St. Cecilia, de beschermheilige van de muziek. Door de eeuwen heen hebben vele componisten hun muziek aan haar opgedragen. Countertenor Maarten Engeltjes en luitist Mike Fentross zullen de prachtige aria 'Here the deities approve' uit 'Welcome to all the pleasures' van Henry Purcell uitvoeren.

Fuse is er weer en brengt deze keer Georgische muziek mee van de componist Sulkhan Tsintsadze. Celliste Mascha van Nieuwkerk is met zwangerschapsverlof en wordt vervangen door de Georgische celliste Ketevan Roinishvili. Tijd voor Fuse om zich onder te dompelen in de muziek van Ketevans vaderland.

Mike Boddé liet zich als student inspireren door het Zen Boeddhisme, althans... hij hield in die tijd heel erg van het Grote Nietsdoen. In deze huidige tijd is het niets doen een stuk moeilijker, zo ervaart hij. Hij schreef het piano solo stuk 'Wu Wei'.

'Podium Witteman' omarmt de wereld van de klassieke muziek, maar zoekt ook de grenzen op met andere genres zoals pop, wereldmuziek, of jazz. Met ruimte voor bijzondere verhalen, jong talent en optredens van topmusici.

Het NTR-programma 'Podium Witteman' wordt wekelijks uitgezonden op NPO 2, live vanuit De Hallen in Amsterdam. Het NTR-programma wordt daarna herhaald op zaterdagochtend om 10.30 uur.

'Podium Witteman', zondag 10 januari om 18.20 uur op NPO 2.