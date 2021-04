Zondag in 'Podium Witteman': Edo de Waart

Paul Witteman ontvangt dirigent Edo de Waart, Radio Filharmonisch Orkest o.l.v. Sander Teepen, Cappella Pratensis , Trio 258, en een winnaar van het Prinses Christina Klassiek Concours.

De wereldberoemde dirigent Edo de Waart viert dit jaar zijn 80ste verjaardag, en ter ere daarvan heeft het Radio Filharmonisch Orkest hem uitgenodigd voor een gastoptreden op 30 april a.s.. Want de ras-Amsterdammer was maar liefst 16 jaar verbonden aan het orkest! Een mooie gelegenheid voor 'Podium Witteman' om De Waart, die tegenwoordig in Amerika woont, uit te nodigen voor een feestelijk retrospectief. En natuurlijk brengt het Radio Filharmonisch Orkest hem een muzikale ode.

In Pauls Jonge Helden verwelkomen we de kersverse winnaar van het Prinses Christina Klassiek Concours. Het gaat om de winnaar van categorie 3, dat zijn de deelnemers die al een bachelor volgen aan een conservatorium. Zaterdag 24 april wordt bekend wie deze prijs heeft gewonnen!

Cappella Pratensis zingt muziek van Josquin Desprez, dé beroemdste componist uit de renaissance, wiens 500ste sterfdag dit jaar wordt herdacht. Josquin was een van de zangers en componisten uit de Lage Landen die destijds door heel Europa aan de rijkste kerken en hoven werkzaam waren. Cappella Pratensis zingt de beroemde treurzang 'Nymphes des bois', een ode aan zijn overleden collega Johannes Ockeghem.

Floris Kortie heeft zich in het Bijbelse verhaal van Samson en Delilah verdiept. Het verhaal van 'super hero' Samson is door de eeuwen heen vaak op muziek gezet, van de barok tot in de moderne popmuziek. Trio 258 speelt uit de gelijknamige opera van Camille Saint-Saëns de aria 'Mon coeur s'ouvre à ta voix', in een arrangement van Bob Zimmerman.

In 'Podium Witteman Extra' kunt u kijken naar een documentaire over Edo de Waart uit 2019. Radiopresentator Hans Haffmans bezocht hem in Amerika. Aansluitend een registratie van Beethovens Derde Symfonie door het Radio Filharmonisch Orkest o.l.v. De Waart. 'Podium Witteman Extra' wordt wekelijks uitgezonden op het digitale kanaal NPO 2 Extra, aansluitend aan de reguliere uitzending van 'Podium Witteman'.

'Podium Witteman' omarmt de wereld van de klassieke muziek, maar zoekt ook de grenzen op met andere genres zoals pop, wereldmuziek, of jazz. Met ruimte voor bijzondere verhalen, jong talent en optredens van topmusici.

Het NTR-programma 'Podium Witteman' wordt wekelijks uitgezonden op NPO 2, live vanuit De Hallen in Amsterdam. Het NTR-programma wordt daarna herhaald op zaterdagochtend om 10.30 uur.

'Podium Witteman', zondag 25 april van 18.15 tot 19.15 uur op NPO 2.