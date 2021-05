'Zembla' over verscherpt debat rond bescherming van ouderen

Bescherm de ouderen en houd je aan de maatregelen. Dat is het advies als de coronapandemie uitbreekt. Al snel klinkt telkens de vraag: slaat de balans niet te ver door naar het beschermen van ouderen? Het debat verscherpt.

Ouderen worden met dor hout vergeleken en men vraagt zich af, of jongeren bij een tekort aan IC-bedden voorrang moeten krijgen. In de discussies wordt er veel óver, maar te weinig mét ouderen gepraat, vinden critici. En dat terwijl Hugo de Jonge eerder nog een campagne startte over de waarde van ouderen. Ouderen moeten meer gezien en gewaardeerd worden. Waarom bleef die boodschap in coronatijd niet overeind?

