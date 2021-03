'Zembla' over de slechte toestand van het boerenland

Het boerenland is er slecht aan toe. De bodem raakt uitgeput door overmatig gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen.

De veestapel zorgt voor een enorme uitstoot van broeikasgassen, fijnstof en stikstof, wat volgens vele onderzoeken leidt tot opwarming van de aarde en afname van de biodiversiteit. Het is duidelijk dat het geheel anders moet. Maar waarom gebeurt dat dan niet? Welke rol spelen banken en grote coöperaties? Deze uitzending is het derde deel van een serie over uitgeputte bodem.

'Zembla', donderdag 25 maart om 20.30 uur bij BNNVARA op NPO 2.