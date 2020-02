'Zembla': geen plek voor ouderen

Eind 2019 staan boze huisartsen op de stoep van het ministerie van Volksgezondheid: ze krijgen hun meest kwetsbare patiŽnten niet doorverwezen naar de juiste zorg.

Vooral met ouderen zijn ze eindeloos aan het leuren. De huisarts hangt soms uren aan de telefoon, want verpleeghuizen en ziekenhuizen blijken vol, verzorgingshuizen zijn verdwenen en ook de thuiszorg heeft niet altijd plaats. Sinds een aantal jaar moedigt de overheid ouderen aan, om zo lang mogelijk thuis te wonen. Totdat het echt niet meer gaat, dan kunnen ze naar een verpleeghuis.

De overheid belooft wel: ook thuis krijgen ouderen zorg, zoals voorheen in het verzorgingshuis. Huisartsen luiden nu de noodklok: hun thuiswonende ouderen kunnen nergens terecht en mantelzorgers vallen om. De juiste zorg regelen is bijna onmogelijk, omdat het systeem veel te complex is.

'Zembla' volgt een aantal thuiswonende ouderen en hun huisartsen en onderzoekt zo de gevolgen van het 'langer thuis'-beleid in de praktijk.

