Zaterdag in 'Hollandse Zaken': verward en gevaarlijk, maar niet geholpen

Foto: © Hans Vink/Omroep MAX 2018

Aanstaande zaterdag in 'Hollandse Zaken': de moeizame hulp aan mensen met ernstig verward gedrag. Het aantal incidenten met psychotische of verslaafde mensen waarbij de politie moet ingrijpen, verdubbelde de afgelopen 5 jaar.

Dat aantal stijgt nog steeds. Het blijkt in de praktijk lastig om verward gedrag goed te duiden en op tijd in te grijpen. Keer op keer moeten familie en buurtbewoners smeken om hulp. Die vervolgens uitblijft. Als het dan misgaat, gaat het gruwelijk mis.

Neem de drie moorden die Thijs H. pleegde in Den Haag en Limburg. Het OM eiste dinsdag 24 jaar cel en tbs tegen hem. Zie de dubbele moord die Ergün S. pleegde op Gina en Marinus Visser in de bioscoop in Groningen. Of de 18-jarige Rik van de Rakt die in Heesch werd doodgestoken. Hij was het willekeurige slachtoffer van een psychotische statushouder uit Soedan.

Na de moord op Els Borst kwam de commissie Hoekstra met een serie aanbevelingen om de hulp aan verwarde mensen te verbeteren. Daar komt in de praktijk nog niet veel van terecht. Waarom gaat het zo vaak mis? Waarom wordt er zo slecht geluisterd naar de noodkreten van familie? Wat is er nodig om mensen met verward gedrag eerder te helpen?

Te gast in 'Hollandse Zaken' zijn de moeder en stiefvader van Rik van de Rakt en advocaat Phil Boonen, van de nabestaanden van de slachtoffers van Thijs H. Ook de buren van de in november vorig jaar doodgeschoten verwarde 'Carla' uit Alkmaar en vertegenwoordigers van de politie en GGZ zijn aanwezig.

