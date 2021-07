Zaterdag in 'Hollandse Zaken': onbetaalbare huizen

Foto: © Hans Vink/Omroep MAX 2018

Op zaterdag 24 juli rond 20.35 uur op NPO 2 in 'Hollandse Zaken': hoe de lucratieve handel in bouwgrond leidt tot torenhoge huizenprijzen. Die handel is, naast de lage hypotheekrente en de opmars van beleggers, een van de oorzaken van de huidige woningcrisis.

Het reportageprogramma 'Hollandse Zaken' verdiepte zich in de Utrechtse Merwedekanaalzone, een nieuwbouwproject niet ver van de Jaarbeurs, CS en de Utrechtse binnenstad. Daar komt het dichtstbebouwde stukje Nederland. Op een klein stukje grond zijn meer dan 7000 huizen gepland. De belofte was echter dat er betaalbare woningen zouden komen. De eerste koopprijzen zijn nu bekend: van bijna 400.000 euro voor een klein appartement tot boven een miljoen euro. Veelal niet betaalbaar voor jonge gezinnen met gemiddelde lonen. Wat ging hier mis?

'Hollandse Zaken' ontdekte hoe projectontwikkelaars met de handel in grond een grote rol speelden in de prijsopdrijving en hoe het stadsbestuur daar niet tegen bestand was. Ook in deze aflevering aandacht voor wooncoöperatie Overhoop, elders in de stad Utrecht. Daar staat niet het financieel rendement, maar de maatschappelijke betekenis voorop. 'Hollandse Zaken', zaterdag 24 juli rond 20.35 uur bij Omroep MAX op NPO 2.