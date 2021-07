Zaterdag in 'Hollandse Zaken': 'Je kleinkind nooit meer zien'

Foto: © Hans Vink/Omroep MAX 2018

In de vierde aflevering van 'Hollandse Zaken' een reportage over het verdriet van tienduizenden grootouders die hun kleinkinderen niet meer zien. Vaak het gevolg van een vechtscheiding of een hoog opgelopen familieruzie.

De opa's en oma's hebben geen idee hoe het met hun kleinkinderen gaat: geen berichtjes, geen bezoekjes en cadeautjes die worden teruggestuurd. Ook voor de kleinkinderen kunnen de gevolgen groot zijn.

Grootouders die het overkomt staan met lege handen. Alleen wie bij de rechter kan aantonen een grote rol te spelen in het leven van de kleinkinderen maakt kans op iets van een omgangsregeling. In 'Hollandse Zaken' het verhaal van Simône Willms. Ze heeft al jaren geen contact meer met haar dochter, waardoor ze tot haar grote verdriet ook haar kleindochter niet meer ziet. Jan Brinkman heeft ook al jaren geen contact meer met zijn drie kleinkinderen. Hij vindt het vreselijk dat zijn vrouw Wil, die kort geleden is overleden, hen nooit meer heeft kunnen zien. Anouk de Graaff zag haar opa John en oma Nelly jarenlang niet. Pas na de scheiding van haar ouders is het contact hersteld. Margriet Spijksma heeft het contact met haar ouders verbroken. Ze realiseert zich dat deze beslissing ook consequenties heeft voor haar eigen twee kinderen. 'Hollandse Zaken', zaterdag 31 juli rond 20.35 uur bij Omroep MAX op NPO 2.