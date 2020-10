Woensdag in 'Cannabis': komt Johan van Laarhoven vrij?

In 2014 wordt de Nederlandse coffeeshopondernemer Johan van Laarhoven in Thailand tot 103 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor witwassen van drugsgeld.

De Nederlandse overheid doet het af als een Thaise zaak en weigert hulp. Familie, vrienden en advocaten beginnen een wanhopig gevecht om Johan en zijn vrouw uit de 'hel van Bangkok' te halen. De zesdelige documentaireserie Cannabis legt op meeslepende wijze bloot hoezeer het lot van Johan van Laarhoven is vervlochten met bijna vijftig jaar Nederlands gedoogbeleid.

De teelt van cannabis wordt in de jaren 90 overgenomen door criminelen. De tijd van de hippies is nu echt voorbij. Justitie gaat op zoek naar innovatieve methoden om de criminaliteit aan te pakken en zoekt de grenzen op van wat kan en mag en wat vooral niet.

De cannabispioniers worden hard geraakt door de nieuwe Nederlandse maatregelen. Henk de Vries krijgt te maken met flinke belastingaanslagen, maar blijft vechten voor zijn coffeeshop 'The Bulldog'. Ben Dronkers ontdekt een maas in de nieuwe wet en Wernard Bruining probeert zich als idealist staande te houden tussen al het geweld.

Terug in het heden ploeteren de advocaten van Van Laarhoven voort om Johan en zijn vrouw Tukta vrij te krijgen, maar dit is nog niet zo gemakkelijk. Dan gloort er een sprankje hoop aan de horizon: de Nationale Ombudsman besluit zich over de zaak te buigen. Zal hij ervoor kunnen zorgen dat Johan en Tukta vrijkomen?

