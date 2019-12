'Wimpie & de Domino's on tour' bij de NTR

Foto: NTR - © Frank Hoyinck 2019

Wimpie & de Domino's is een 'verstandelijk gehandicapte rock en roll band uit Amsterdam'. In een bijzondere documentaire-roadmovie worden ze gevolgd als ze on tour gaan, naar Frankrijk.

De dag begint al vroeg als de tourbus van Wimpie & de Domino’s klaarstaat voor vertrek. Vriendin van de band Dieuwertje Blok gaat met ze mee en zij verwelkomt 'de Wimpies', zoals ze zichzelf ook wel noemen. Sommigen zijn zichtbaar nerveus en dat is niet verwonderlijk. Tien dagen zullen ze van huis zijn. Ze gaan op tournee naar Frankrijk, met als spetterend hoogtepunt een 'Grande Finale' op het Festival Prayssac en Fête.

Een filmteam van de NTR maakt de reis van begin tot eind mee. Eerder waren de Wimpies (twee keer) te zien op het Knoop Gala, dus ze zijn inmiddels vertrouwd met de camera. Maar een tournee lang gevolgd worden, dat is wel even iets anders.

Muzikale vrienden

Onderweg krijgen de Wimpies bezoek van muzikale vrienden, zoals Nick & Simon, Kenny B en Wolter Kroes. Ook maken ze een geheel eigen versie van de megahit Comment ça va (1983) van de boyband The Shorts.

Grillig en ontwapenend

Gaandeweg gaan we de tien leden steeds beter kennen, in hun kwetsbare en ontwapenende momenten, als het goed gaat, maar ook als het allemaal wat minder gaat. Zoals Dieuwertje op zeker moment zegt: 'Grilliger dan dit krijg je het niet.' Ook het filmteam ontkomt niet aan die grilligheid en wordt vanzelf onderdeel van de serie. Maar die 'Grande Finale' komt er en hoe!

'Wimpie & de Domino's on tour', geregisseerd door Maartje Paans en Ben van der Meyden, is vanaf maandag 30 december vijf avonden achtereen te zien op NPO 1, steeds om 19.00 uur.