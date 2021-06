'Welkom in hotel The Savoy' bij MAX

Vanaf maandag 7 juni zendt MAX 'Welkom in Hotel The Savoy' dagelijks uit. The Savoy is een hotel vol elegantie, geschiedenis en karakter. Het eerste luxe hotel in Groot-Brittannië staat aan de oever van de Thames.

Nu is het hotel geopend voor kijkers. Vanaf maandag 7 juni dagelijks om 19.00 uur bij MAX op NPO 1 te zien.

'Welkom in hotel The Savoy' - aflevering 1 - maandag 7 juni om 19.00 uur op NPO 1

In hotel The Savoy is een nieuw jaar aangebroken en er is nieuw personeel aangenomen om het bestaande team versterken. De nieuwste rekruut van hoofdbutler Sean is voormalig acteur Michael. Michael moet een cocktailparty organiseren voor het echtpaar Cuming, vaste gasten van het hotel, in hun suite. Beneden in de bloemisterij leert MaryKate uit Londen, een nieuwe juniorbloemist, van haar baas Belinda de fijne kneepjes van de gastenetiquette. Restaurantmanager Thierry en zijn team in restaurant Savoy Grill bereiden zich voor op een bezoek van eigenaar Gordon Ramsay. Ze gaan een nieuw gerecht uitproberen, maar dat verloopt niet volgens plan.

Aflevering 2

Het is de week van Valentijnsdag en The Savoy bereidt zich voor op één van de drukste en winstgevendste dagen van het jaar. Het duizelt restaurantmanager Thierry nog steeds na het bezoek van Gordon Ramsay aan de Savoy Grill. Hij spijkert zijn bediening bij voor één van de drukste avonden van het jaar in het restaurant. Beneden in de bloemisterij staan baas Belinda en juniorbloemist MaryKate klaar voor 20.000 pond aan bloemen, waaronder 500 rode rozen en een boeket van 1000 pond, waarmee het hotel deze week versierd zal worden. In de Thames Foyer zitten Josh en zijn vriendin Sarah aan de afternoon tea. Dan volgt er een verrassingsaanzoek in de romantische Savoy-suite met uitzicht op de Thames. Hoofdbutler Sean en zijn team zijn druk bezig met de voorbereiding van de butlersuites met romantisch opgemaakte bedden. Het echtpaar Sprenger en Simon De-Lacy met zijn man, vaste gasten, arriveren voor hun romantische weekendje.

Aflevering 3

In The Savoy heeft de afgelopen tien jaar de BAFTA-week plaatsgevonden. Het hotel beheert ook de door modehuizen afgeleverde kleding, schoenen en sieraden, waarvan de waarde in de miljoenen loopt. Het is dus een drukke week voor het personeel. Het hotel staat van oudsher bekend als bestemming voor o.a. leden van koninklijke families en vips. Hoofdbutler Sean heeft de taak zijn stagiair Michael de kunst van discretie bij te brengen. Seans vip is deze week een Hollywoodlegende die om een bepaald soort zijden lakens heeft gevraagd. De nieuwe senior bartender, Jake uit Liverpool, komt het team van de American Bar versterken. Ze werken aan een nieuw cocktailmenu gebaseerd op West End shows. Eerdere gasten Denise en vaste bewoner David Hasselhoff komen langs voor een borrel en afternoon tea. Boven, in de BAFTA-stijlsuites, bereiden eventplanner Fanny en manager Amy zich voor op de 100 vips die de rode-loperbehandeling zullen krijgen. Hoteldirecteur Phil Barnes heeft met zijn kinderen een fotosessie voor de BAFTA’s, waarna hij met een reeks genomineerden naar het BAFTA-gala afreist.

Aflevering 4

Na een druk en winstgevend jaar mag het personeel feestvieren op het jaarlijkse personeelsgala. Voorafgaand aan het feest, waarvoor hij is genomineerd voor Front of House-ster, oefent conciërge Dean zijn dansstappen. Hij krijgt te maken met Mrs. Lee, een Koreaanse gast die geen Engels spreekt. Kwaliteitsmanager Debra en de afdelingschefs bespreken klachten van gasten. In de American Bar duikt vaste gast Maggie op voor haar gebruikelijke drankje en dansje met barpianist Jon. In de Savoy Grill probeert restaurantmanager Thierry de nieuwe, verbeterde steak tartare uit op Josh en zijn vriendin Jasmine, vaste gasten uit Wales. In restaurant Kaspar’s zitten Pat en Stu. Ze zijn voor het eerst sinds hun huwelijksnacht, 63 jaar geleden, weer terug in het hotel. Ondertussen bereikt het nieuws over het coronavirus het hotel. Het management bereidt zich voor op afzeggingen en het hotel ziet zich voor het eerst gedwongen de deuren te sluiten.

'Welkom in hotel The Savoy'

Deze serie 'Welkom in hotel The Savoy' is opgenomen tijdens de meest dramatische periode in de geschiedenis van het hotel: van het drukke winterseizoen tot de coronalockdown. De kijkers krijgen een fascinerende indruk van het gevoel om gast te zijn in dit hotel van wereldklasse en ze maken kennis met de mensen achter de schermen. Terwijl er een wereldwijde crisis dreigt, zien we hoe het personeel blijft zorgen voor magische sferen dankzij hun harde werk en geweldige aandacht voor details. Maar dan ziet het hotel zich genoodzaakt voor het eerst in de geschiedenis de deuren te sluiten.

'Welkom in hotel The Savoy', vanaf maandag 7 juni dagelijks om 19.00 uur op NPO 1.