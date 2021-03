Wat zie je deze week in 'Radar'?

De vraag naar puppy's is sinds corona heel groot en de puppyhandel is dan ook booming. Ook op Marktplaats wordt driftig gehandeld in puppy's.

In hun eigen reglement staat dat je dieren niet aan mag bieden of er naar mag vragen als de advertentie niet aan de dierenwelzijnswet voldoet. Maar wanneer dierenrechtenorganisatie Dier & Recht expres nepadvertenties plaatst met daarin de tekst 'deze hondjes zijn misvormd, koop ze niet' doet Marktplaats er weinig aan om ze te verwijderen. Dier & Recht vindt het mooi geweest en pleit samen met andere dierenorganisaties voor een handelsverbod op platformen.

Wie zijn kapitaal 'in de stenen' van zijn koophuis heeft zitten, kan sinds een paar jaar een opeet- of verzilverproduct afsluiten. Je 'eet' als het ware de overwaarde in je koophuis op in ruil voor cash geld. De kosten van deze nieuwe hypotheken zijn zo hoog, dat je juist duurder uit bent. De AFM (Autoriteit Financiële Markten) waarschuwde vorig jaar nog voor de risico's van dit soort verzilverhypotheken. 'Hoewel het product in een groeiende behoefte voorziet, bestaat het risico dat kwetsbare huiseigenaren erdoor in de problemen komen', was hun conclusie. Er is een groeiende behoefte aan verzilverproducten, maar waarom biedt niemand een deugdelijk en prettig geprijsd product aan zonder risico's? Maandag in 'Radar'.

'Non-iron' overhemden, 'strijkvrije' overhemden, of 'ultiem strijkvrij'. Met deze omschrijvingen worden steeds meer overhemden in de markt gezet. Voor de luie man? Of moet er toch nog gestreken worden? Fons, zelf geen groot fan van strijken, neemt de proef op de som en koopt er vier. De vraag is: kom je daadwerkelijk netjes voor de dag zonder ze te strijken?

'Radar', maandag 22 maart om 20.35 uur op NPO 1.