Wat speelt in september bij Videoland?

Nieuwe maand, nieuwe content! Graag nemen we je mee in de nieuwe programma's, series en documentaires die in september bij Videoland verschijnen. Er staan veel Videoland originals op het menu.

Denk aan documentaires als 'Bosvechters: Utrecht Hooligans Forever', 'Rudi: Achtervolgd door 9/11' én deel twee van 'Força Koeman', maar ook de nieuwe shows 'Take me Out' én 'Celebrity Matchmakers' komen eraan. Wie wil bingen zit bij Videoland goed, zo verschijnen er maar liefst vijftien seizoenen van 'Criminal Minds' en een spiksplinternieuw seizoen van 'The Good Fight'. Filmliefhebbers halen hun hart op bij onder andere 'Four Weddings and a Funeral' en het waargebeurde 'The Founder'.

'Four Weddings and a Funeral'

Charles en zijn vrienden lijken ongelukkig in de liefde. Wanneer hij op een bruiloft de bloedmooie Carrie ontmoet lijkt het lot aan zijn kant te staan. Als hun paden blijven kruisen vraagt hij zich af of hij verliefd geworden is op Carrie. Met onder anderen Hugh Grant, Andie MacDowell en Rowan Atkinson in de hoofdrollen.

'Four Weddings and a Funeral' is vanaf 1 september te zien bij Videoland.

'Bosvechters: Utrecht Hooligans Forever'

Bosgevechten onder Nederlandse voetbalhooligans: een fenomeen dat in de hooliganwereld nationaal en internationaal al enorm groot is, maar voor het grotere publiek nog redelijk onbekend is. De documentaire Project U laat deze wereld zien vanuit het oogpunt van Utrecht Hooligans Forever (UHF) met onder andere bosgevechten, trainingen en gesprekken met deskundigen. Wat zijn de regels van deze bosgevechten? Hoe komen de gevechten tot stand? Wie zijn de absolute grootmachten in deze wereld en hoe illegaal is het? Nooit eerder is dit fenomeen naar buiten gebracht.

De documentaire 'Bosvechters: Utrecht Hooligans Forever' is vanaf 3 september in zijn geheel te zien bij Videoland.

'The Founder'

'The Founder' laat het waargebeurde verhaal zien achter de succesformule van McDonald's. Ray Kroc (Michael Keaton) is een mislukte deur-aan-deurverkoper van milkshakemachines. Op de rand van zijn eigen faillissement ontmoet hij de twee broers Mac en Dick McDonald die een succesvol hamburgerrestaurant runnen in het zuiden van Californië. De basis van hun succes: een revolutionair en razendsnel productieproces. De ambitieuze Ray Kroc laat de twee dromen van een enorme franchise: McDonald's! Maar als Kroc aan boord stapt van het bedrijf komen de broers erachter dat Kroc hele andere plannen heeft met de onderneming…

'The Founder' is vanaf 4 september te zien bij Videoland.

'Rudi: Achtervolgd door 9/11'

Deze mini docuserie vertelt het bizarre levensverhaal van Rudi Dekkers. Hij werd in 2001 wereldnieuws toen bleek dat de twee vliegtuigkapers, die op 11 september de Twin Towers in New York invlogen, in zijn vliegschool in Florida waren opgeleid. Zijn leven neemt een ongelooflijke wending. Hij raakt zijn vliegscholen kwijt, zijn gezin verlaat hem, en als hij zijn leven weer op de rit lijkt te hebben, wordt hij door een undercoveractie van Homeland Security opgepakt met een koffer vol cocaïne en heroïne. ​Twintig jaar na de aanslagen zoekt documentairemaker Alessio Cuomo hem op in zijn nieuwe thuisland de Dominicaanse Republiek.

De driedelige documentaire 'Rudi: Achtervolgd door 9/11' is vanaf 6 september te bingen bij Videoland.

'Criminal Minds' S1 t/m S15

'Criminal Minds' draait om een team FBI-profilers die de zwaarste criminelen analyseren, inspelend op wanneer ze weer toe zullen slaan. David Rossi is de meest ervaren agent en mede-oprichter van de Behavioural Analysis Unit. Hij is van cruciaal belang bij het oplossen van nieuwe zaken. FBI agent Aaron Hutchner leidt het team. Hij is zo'n uitstekende profiler dat hij veel vertrouwen wekt en mensen graag hun geheimen met hem delen.

Vijftien seizoenen van 'Criminal Minds' zijn vanaf 6 september te bingen bij Videoland.

'Forca Koeman 2'

In 'Força Koeman 2 'vervolgen we de wilde achtbaanrit van Ronald Koeman als trainer van FC Barcelona. De kijker ziet de sportieve ontknoping van het seizoen vanuit het perspectief van Koeman en zijn familie. De beker wordt onverwachts gewonnen, maar als Koeman ook de landstitel lijkt te kunnen grijpen, stort Barça plots als een kaartenhuis in elkaar. Koeman moet zelfs serieus vrezen voor zijn baan, als de nieuwe president openlijk zijn twijfels uitspreekt. 'Força Koeman 2' volgt de spectaculaire en soms knotsgekke ontknoping van het meest bijzondere seizoen uit het trainersleven van Koeman.

De driedelige docuserie 'Forca Koeman 2' is vanaf 10 september in zijn geheel te zien bij Videoland.

'The Good Fight S5'

Een nieuw seizoen van het juridische drama 'The Good Fight'. Diane Lockhart is in een zwart gat terecht gekomen en verkeert in financieel zwaar weer. Ook heeft ze haar baan verloren bij Lockhart & Lee en probeert ze samen met haar petekind Maia en Lucca Quinn hun reputaties te herstellen. Ze sluit zich aan bij een prominent advocatenkantoor in Chicago. Met Christine Baranski, Rose Leslie, Cush Jumbo, Erica Tazel, Sarah Steele, Justin Bartha, Delroy Lindo en Nyambi Nyambi in de hoofdrollen.

'The Good Fight' S5 is vanaf 11 september te bingen. S1 t/m S4 zijn al bij Videoland te zien.

'Celebrity Matchmakers'

Bo Wilkes & Pauline Wingelaar, Edson da Graça & Donnie en Soundos El Ahmadi & haar moeder Rhimou fungeren in de Videoland Original 'Celebrity Matchmakers' als ware cupido’s. Zij zullen hun netwerk en social media bereik inzetten om de vrijgezelle hoofdpersoon - over wie later meer bekend wordt gemaakt - eindelijk aan de 'ware' te helpen. Met duizenden volgers zouden zij toch de perfecte match moeten kunnen vinden? De bekende duo’s fungeren als echte liefdescoaches en helpen hun singles gedurende het proces. Vindt de sympathieke hoofdpersoon eindelijk de liefde?

'Celebrity Matchmakers' is vanaf 16 september wekelijks te zien bij Videoland. We trappen af met een dubbele aflevering.

'Take me Out'

Dit najaar keert 'Take me Out' terug bij Videoland. Mother knows best! Dit keer zijn de moeders van de vrijgezelle dames aan de beurt. Zij mogen in diverse rondes de single heren keuren en bepalen of zij de perfecte match zijn voor hun dochters.

'Take me Out' is vanaf 28 september wekelijks te zien bij Videoland.

Videoland Academy

De eerste Videoland Original films van de Videoland Academy worden in september verwacht. Drie kwalitatieve, gedurfde, grensverleggende Grounded Sci-Fi films. Korte films van talentvolle makers. ​De films gaan in première op het aankomende Nederlands Film Festival in september en zijn daarna exclusief te zien bij Videoland.

'De Indringer' van Jan Verdijk (producent: Keplerfilm)

'De Sterfshow' van Timo Ottevanger, Edson Da Conceicao, Paul de Vrijer en Wladimir van Heester (producent: Umami Media)

'Verdwenen Dagen' van Bodil Matheeuwsen (producent: Keplerfilm)

'Temptation Island: Love or Leave'

'Is hij/zij de ware? Of is er toch iemand die beter bij mij past?' In 'Temptation Island: Love or Leave' geven koppels elkaar aan de start van het programma de vrijheid om uit te zoeken of ze daadwerkelijk voor elkaar bestemd zijn. De partners gaan als het ware als 'single' het avontuur aan. Net als vorig seizoen zijn er geen verleiders maar vrijgezellen die op zoek zijn naar een relatie. Tijdens de dates krijgen de partners en vrijgezellen de kans om een diepere connectie met elkaar aan te gaan met als doel antwoorden te vinden op hun relatievragen en te groeien als persoon om op die manier een beter mens te worden, zowel voor hun partner als zichzelf.

'Temptation Island: Love or Leave' is sinds 26 augustus wekelijks te zien bij Videoland.

Deze titels verdwijnen binnenkort van Videoland, mis ze niet:

'Married with Children' S1 t/m S11

'Married with Children' draait om het leven van schoenenverkoper Al Bundy (Ed O'Neill), zijn vrouw Peggy, dochter Kelly (Christina Applegate) en zoon Bud. Ook de gezinshond Buck speelt een rol, net als buurvrouw Marcy, die eerst gehuwd is met Steve Rhoades en vervolgens met Jefferson D'Arcy.

'Harry & Meghan: A Royal Romance' en 'Harry & Meghan: Becoming Royal'

De twee speelfilms over de romance en het huwelijk van prins Harry en actrice Meghan Markle. Als newlyweds krijgen ze niet alleen te maken met de leuke kanten van het leven binnen de koninklijke familie, maar ook met de uitdagingen. Beiden worden flink op de proef gesteld door hun familieleden. De films zijn nog te zien tot en met 9 september.