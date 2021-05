'Waarde van de Aarde': crimineel kobalt

In KRO-NCRV's 'Waarde van de Aarde' onderzoekt Twan Huys wat er schuilgaat achter de handel in grondstoffen. Wie verdienen er aan goud, olie, steenkool, gas, kobalt en kritieke metalen? Wat zijn de belangen? En wie betaalt de prijs?

Hoe kan het dat de landen met de rijkste voorraad grondstoffen de armste bevolking ter wereld hebben?

Voor de serie interviewt Twan handelaren, corruptie-onderzoekers, klokkenluiders, hoofdrolspelers zoals de president van de Nederlandse bank en Eurocommissaris Frans Timmermans. 'Waarde van de Aarde' werkt met een netwerk van lokale correspondenten. Zij gaan naar de mensen waar het uiteindelijk om gaat: de illegale goudzoekers in het binnenland van Suriname, de kinderen die de kobaltmijnen van Congo worden ingestuurd, een olieboer uit Texas.

In de laatste aflevering, Crimineel kobalt, legt Twan Huys een vergrootglas op kobalt, een cruciale grondstof voor batterijen en accu’s in telefoons en elektrische auto’s. Zo’n 70 procent van al het kobalt komt uit Congo. Daar wordt het onder vaak levensgevaarlijke omstandigheden uit de bodem gehaald. Kinderen van 10-12 jaar oud worden de mijnen ingestuurd voor een loon van een euro per dag. Hoe kan het dat de Israëlische zakenman en miljardair Dan Gertler nagenoeg een monopolie heeft op de winning van kobalt in Congo? En waarom zit hij met 6 van zijn bedrijven in Nederland terwijl hij vanwege corruptie op de Amerikaanse sanctielijst staat? Wat is de betrokkenheid van een van de grootste pensioenfondsen ter wereld, het Nederlandse ABP?

Twan laat schokkende beelden zien van de omstandigheden waaronder kobalt wordt gemijnd. Hij spreekt Nobelprijswinnaar Dennis Mukwege, die het misbruik van vrouwen en kinderen in de kobaltmijnen aan de kaak stelde. Klokkenluider en oud-bankier Jean Jacques Lumumba ontdekte hoe honderden miljoenen in de zakken van corrupte politici verdween en onderzoekster Elisabeth Caessens vertelt over Nederland als draaischijf van belastingontwijking door mijnbouwbedrijven.

KRO-NCRV vindt het belangrijk om met 'Waarde van de Aarde' mensen aan het denken en aan het werk te zetten om duurzamer te leven. Beter voor de aarde en voor jezelf.

